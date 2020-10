Xbox Series X è eleganza pura nella sua confezione: nuove immagini

Microsoft ha sicuramente puntato su un concetto chiave per il design della sua Xbox Series X: la console non solo doveva essere intelligente dal punto di vista ingegneristico, ma è stata realizzata con linee pulite e un design minimale ed elegante, che richiama le torrette dei PC da gioco ed è caratterizzato dalla peculiarità della griglia superiore, con i contrasti in verde.

Anche le confezioni della console che arriveranno ai consumatori sposeranno la linea dell’eleganza: a darne ulteriore conferma è Game Watch, rivista giapponese che ha condiviso alcune foto del suo unboxing della console, dove possiamo vedere nel dettaglio anche l’interno della scatola.

Con un look che richiama quello di molti prodotti di tecnologia recenti – come gli smartphone – la confezione una volta aperta lascia giganteggiare il prodotto, mentre gli accessori sono disposti in un altro scomparto, non immediatamente visibile. Xbox Series X è disposta in orizzontale e coperta da un telo protettivo, mentre su di lei è poggiata l’etichetta che invita i giocatori a “balzare” dentro il mondo Xbox.

Thanks, Game Watch

All’interno della confezione sono presenti anche il cavo HDMI per la trasmissione video, il cavo di alimentazione, il controller Xbox di nuova generazione e due pile per alimentarlo.

Trovate di seguito tutte le foto condivise da Game Watch.

Xbox Series X Unboxing: Part 2 👀 pic.twitter.com/5jEEQpnAFf — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) October 16, 2020

Vi ricordiamo che Xbox Series X arriverà sul mercato il 10 novembre in tutto il mondo, al costo di 499,99€. La console sarà anche affiancata da una sorella minore meno potente, Xbox Series S, proposta invece a 299,99€ e priva di lettore Blu-Ray. Per ogni dettaglio sulle due console, fate riferimento al nostro articolo di approfondimento.