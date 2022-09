Xbox Series X diventa ancora più silenziosa con l’ultimo aggiornamento

Microsoft ha iniziato a sperimentare una nuova feature per Xbox Series X e Series S che introdurrà una delle feature più richieste dagli utenti: presto sarà infatti aggiunta la possibilità di rendere la console più silenziosa durante l’accensione.

Entrambe le console next-gen di casa Microsoft (trovate Xbox Series S in offerta su Amazon) offrono già la possibilità di disattivare il suono prodotto dalla piattaforma durante l’accensione, ma la prossima novità dovrebbe introdurre la rimozione sonora anche per i primi istanti di gioco.

Gli utenti che partecipano al programma Xbox Insider hanno avuto infatti la possibilità di accedere in anteprima a un nuovo aggiornamento delle console next-gen, arrivato pochi istanti prima dell’ultima grande patch pubblica per le periferiche di ultima generazione.

Tra le novità più interessanti, come segnalato da ComicBook, c’è proprio la possibilità di disattivare tutti i suoni emessi dalla console all’avvio: un’opzione molto interessante per chi preferisce un’esperienza più silenziosa, magari per giocare durante la notte.

In altre parole, questa funzionalità permetterà di non dover più temere il volume del logo Xbox durante ogni nuova accensione della console: i possessori di Series X o Series S sapranno infatti certamente che può rivelarsi spesso particolarmente rumoroso.

La nuova patch disponibile attualmente solo per gli insider sta inoltre sperimentando alcuni utili novità per l’attivazione del VRR: gli utenti saranno presto in grado di scegliere se attivarlo in ogni singolo istante, riservarlo esclusivamente alle sessioni di gioco o se disattivarlo del tutto.

Microsoft sta continuando a raccogliere gli utili feedback arrivati dai fan: attualmente questo aggiornamento non è ancora disponibile pubblicamente ma, se i test andranno esattamente come previsto, dovrebbe essere poi rilasciato a tutti gli utenti nel corso dei prossimi mesi.

A tal proposito, se siete ancora alla ricerca della console più potente della casa di Redmond, potete approfittare di un nuovo giveaway per provare a vincere una Xbox Series X davvero fuori di testa.

Restando in tema di nuove colorazioni per la console next-gen, recentemente era emersa l’ipotesi del possibile lancio di una Xbox Series X di colore bianco, prontamente smentita dalla stessa Microsoft.