No, niente Xbox Series X bianca, alla fine

Le console bianche hanno indubbiamente il loro perché. Personalmente, i dispositivi tecnologici in tinta bianca sono i miei preferiti e sembra che questo gusto individuale stia trovando i favori dell’industria: Sony ha optato per un peculiare bianco sulla sua imponente PS5, Nintendo Switch ha proposto una livrea perlata per la sua OLED e anche Xbox Series S ha un piccolo corpo completamente bianco (la trovate in sconto su Amazon).

E se invece a essere bianca fosse Xbox Series X? La console all-black, quella di punta della line-up di Microsoft, si distingue dalla piccolina anche per il suo aspetto: una forma a torretta che sembra quasi quella di una tower da PC, con il corpo interamente nero e il dettaglio della griglia superiore con i contrasti in tinta verde.

Nelle scorse ore, però, un video promozionale di Logitech ha fatto pensare all’imminente arrivo di una nuova colorazione anche per Series X, pronta ad affiancare alla variante nera una scocca tutta bianca. Solo una suggestione o un leak anzitempo? Stando alla risposta di Microsoft, si tratterebbe della prima opzione.

Niente da fare, almeno per il momento

Contattata dai colleghi del sito VGC per capire se e quando potremmo aspettarci una Xbox Series X bianca, la compagnia ha smentito di avere piani per il momento, lasciando quindi intendere che la console mostrata da Logitech nel suo materiale promozionale fosse di quel colore solo per necessità di scena, e non perché ci fosse dietro qualcos’altro.

Come dichiarato dal portavoce di Microsoft ai colleghi britannici:

«La console Xbox Series X bianca del video promozionale del nostro partner non è in produzione. In questo momento, non abbiamo piani per l’uscita di Xbox Series X bianca».

Nulla di fatto, quindi. O, almeno, nulla di fatto per il momento.

Vale la pena consolarsi con le livree personalizzate che di tanto in tanto spuntano, però: da poche ore Microsoft ha svelato quella dedicata a Deathloop, che celebra il lancio del gioco anche su piattaforme Xbox, permettendovi di provare a vincerla gratis.

Logitech, invece, in queste ore ha fatto parlare di sé per la presentazione della console G Cloud, che strizza l’occhio proprio al mondo Xbox: nel nostro articolo trovate tutti i dettagli resi noti.