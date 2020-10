Xbox Series X di nuovo disponibile su Amazon da oggi

Aggiornamento ore 12:29: la console è esaurita.

Dall’apertura dei pre-ordini di qualche settimana fa, Xbox Series X ha fatto registrare una risposta importante dei consumatori, andando esaurita abbastanza rapidamente sulle pagine del rivenditore Amazon Italia e via via andando a terminare anche su altri rivenditori, come UniEuro e Media World.

Se, però, volete portarla a casa assicurandovi la consegna per il 10 novembre, giorno del day-one, vi segnaliamo che in questo momento la console è tornata disponibile su Amazon Italia. Per i 499,99€ potete quindi portare a casa la next-gen di Microsoft con consegna stimata proprio per il lancio – senza ritardi o frustranti attese.

Vi segnaliamo di seguito i link da cui eseguire il pre-ordine, con Xbox Series S che era invece rimasta disponibile fin dall’apertura dei pre-ordini:

Xbox Series X sarà la più potente esponente tra le console di prossima generazione: avrà un SSD da 1 TB che mira a rendere un ricordo i tempi di caricamento e che potrete espandere utilizzando delle apposite schede di memoria. Inoltre, mira a performance fino a 8K e fino a 120 fps, diventando la base ideale per i giocatori armati di Xbox Game Pass.

Rimanete su SpazioGames per tutti gli aggiornamenti sul mondo Xbox.