Xbox Series X, console mostrata dal vivo in Germania: ecco le foto

Xbox Series X ha fatto una leggera deviazione dalla rotta che la porterà nei negozi il prossimo novembre per mostrarsi ad un evento in Germania.

Microsoft ha infatti portato la console all’Xperion e-arena di Saturn nel fine settimana appena trascorso.

La console non era funzionante ed era custodita gelosamente sotto una teca, ma non era proibito scattarle foto.

Xbox Series X was exhibited at the Xperion e-arena in Saturn (Germany) pic.twitter.com/xiMvia1FnX — Mr..Keema (@KeemaMr) August 17, 2020

Ed è così che oggi abbiamo una manciata di foto sparse per la rete che ritraggono la piattaforma next-gen del gigante americano.

La console è esattamente come l’abbiamo conosciuta in questi mesi, con il logo Xbox ben in evidenza sul fronte nella parte in alto a sinistra.

Per il resto, invece, il design è estremamente pulito ed elegante, con un nero opaco che evidenzia la compattezza del monolite di Microsoft.

Un aspetto diametralmente opposto a quello di PS5, laddove Sony ha optato per una maggiore appariscenza per dominare i salotti dei gamer.

Potrebbe sembrare curioso, comunque, ma Phil Spencer ha ribadito che vendere questa console non è l’interesse primario del platform owner americano.

L’obiettivo non è vendere più unità di Sony e Nintendo, infatti, ma proporre servizi che calzino su misura ai giocatori e permettano loro di fruire di contenuti a prescindere dal dispositivo.