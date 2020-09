Xbox Series X, confermato il supporto all’ultima versione di DirectX 12

Ultimamente ci siamo trovati spesso a parlare di Xbox Series X, la console di nuova generazione di casa Microsoft che dovrebbe debuttare sul mercato il prossimo novembre, anche se al momento non sono state svelate né la data d’uscita precisa né il prezzo. A quanto pare la compagnia di Redmond punterà molto sulla retrocompatibilità e la piena integrazione del sistema nell’ecosistema Xbox costruito nel corso degli anni, anche grazie al supporto di tutti gli accessori Xbox One con licenza ufficiale.

Ovviamente, Xbox Series X, oltre a guardare al passato, è pronta per il futuro, date le sue specifiche tecniche ed oggi abbiamo avuto la conferma che la GPU integrata sarà perfettamente compatibile con le nuove DirectX 12_2. L’informazione è stata pubblicata su Twitter da Jason Ronald, direttore di Program Management presso Team Xbox.

Ricordiamo che tra le novità delle DirectX 12 Feature Level 12_2 troviamo DXR 1.1, che introduce diverse tecniche di rendering tra cui il ray tracing inline ed indirect execution of rays, Variable Rate Shading, Mesh Shader e Sampler Feedback. Tutte queste tecnologie consentiranno di utilizzare in maniera più efficiente le risorse hardware per incrementare le prestazioni.