Xbox Series S ora viene pubblicizzata a 1080p e 60fps, ma c’è un motivo

Poteva sembrare che Microsoft avesse deciso di cambiare strategia per Xbox Series S, puntando sulle performance della console in 1080p e 60fps, ma in realtà c’è un motivo ben preciso dietro questa strana scelta.

Nel marketing avevano infatti puntato molto su come Xbox Series S potesse arrivare ad offrire prestazioni elevate, arrivando anche a 1440p con possibilità di upscaling al 4K e di come i giochi potessero raggiungere anche i 120 frame al secondo.

A sorpresa, Microsoft nel suo ultimo trailer televisivo ha però deciso di ridurre le aspettative, evidenziando invece la bontà della console per chi usufruisce di un’impostazione Full HD.

Ad accorgersi di questo è stato il noto giornalista Tom Warren, che ha appunto evidenziato come questo fosse un netto taglio con le passate campagne pubblicitarie.

Una nuova pubblicità televisiva di Series S ha confuso gli addetti ai lavori.

Il trailer in questione mostra in azione Forza Horizon 4, uno dei tanti giochi di punta del catalogo Xbox e disponibile anche su Game Pass.

E la strana mossa in questione sarebbe legata proprio a questo videogioco: il direttore del marketing Xbox, Josh Munsee, ha infatti risposto per evidenziare come sia stato scelto di mettere il focus su queste performance ridotte solo perché il titolo della pubblicità era Forza Horizon 4.

L’intento dunque, stando a quanto dichiarato, era di mettere l’attenzione sulle prestazioni del gioco e non su quelle di Xbox Series S, che su altri giochi renderebbe meglio.

It's b/c we're featuring FH4 as the IP and 1080p is what is supported at 60FPS. — Josh Munsee (@joshmunsee) March 16, 2021

Da qui è nato un interessante dibattito tra i due: Tom Warren voleva solo sottolineare quanto fosse comunque strano vedere evidenziate queste prestazioni in una pubblicità televisiva, che contrasta molto quella fatta prima del lancio.

Leggi anche: Non sottovalutate la potenza di Xbox Series S

Josh Munsee ha accettato il feedback sottolineando che comunque la strategia non cambierà e che le features evidenziate di Xbox Series S cambieranno di volta in volta a seconda del titolo scelto per la campagna pubblicitaria.

Insomma, sarebbe semplicemente solo una questione di essere aperti col proprio pubblico e di essere chiari sulle prestazioni che è possibile aspettarsi da ogni singolo gioco, ovviamente se si sceglierà di acquistare Xbox Series S.

Niente cambi di idea improvvisi dunque, anche se gli sviluppatori hanno evidenziato che le performance della GPU potrebbero essere una sfida per il futuro.