Xbox Series S come un iPhone low cost, sarà la più venduta per Ed Boon

Ed Boon, creatore della serie Mortal Kombat, si è pronunciato a proposito di Xbox Series S, la nuova console next-gen a basso costo di Microsoft.

Mentre i pareri sono sempre più contrastanti in merito a questa variante della piattaforma, Boon si è detto convinto che la versione S potrebbe risultare la più venduta della famiglia.

«Proprio come gli iPhone dal costo più basso (11 e SE) sono i più venduti», ha osservato il padre dello storico franchise picchiaduro.

«La Xbox Series S da $299 potrebbe benissimo essere l’Xbox più venduta nella prossima generazione», è la sua opinione.

Just like the lower priced iPhones (11 & SE) are the best sellers. The $299 Xbox Series S could very well be the best selling next gen Xbox.

High end & afordable line = Microsoft came to play.

— Ed Boon (@noobde) September 14, 2020