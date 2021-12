Xbox regala nuovi giochi gratis per il weekend: ci sono battaglie medievali

Anche questo fine settimana torna l’iniziativa di Xbox «Eventi di giornate di gioco gratuito», l’attesa promozione che permetterà di giocare gratuitamente a una selezione di giochi gratis per tutto il weekend.

I Free Play Days sono, come di consueto, riservati esclusivamente agli abbonati Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate, trattandosi di uno dei tanti vantaggi riservati agli utenti abbonati: questo fine settimana sarà possibile provare gratuitamente e senza limitazioni tre amati giochi multiplayer.

Si tratta dunque di un ulteriore regalo messo a disposizione da Microsoft per i suoi utenti su console, che già in questi giorni possono provare in anteprima gratuita ben 36 nuovi giochi.

Anche gli utenti PC potranno godersi presto 4 nuovi giochi fin dal lancio, a dimostrazione che la casa di Redmond sta cercando di soddisfare i giocatori su tutte le piattaforme di gioco.

Questo fine settimana gli utenti Xbox potranno scaricare senza costi aggiuntivi Chivalry 2, Trailmakers e Black Desert, offrendo dunque tante esperienze multiplayer differenti e adatte a tutti i gusti.

Chivalry 2 è l’apprezzato slasher multiplayer in prima persona in un setting medievale, dove ben 64 giocatori hanno la possibilità di affrontarsi in spettacolari e folli conflitti su larga scala.

Cambiando completamente genere, con Trailmakers i giocatori potranno invece costruire i veicoli dei loro sogni utilizzando semplici mattoncini, affrontando pericolose spedizioni e gare sia da soli che in compagnia dei vostri amici.

Infine, Black Desert è il popolare MMORPG con combattimenti ricchi d’azione e una storia coinvolgente, ambientata in un setting medievale fantasy: i giocatori potranno dunque esplorare un mondo in continuo mutamento e divertirsi a migliorare le proprie abilità.

Di seguito troverete la lista di tutti i giochi disponibili gratuitamente per il fine settimana di Xbox, con i relativi link per procedere fin da subito al download:

Queste prove gratuite rimarranno valide fino all’inizio della prossima settimana, ma se vorrete fare vostri i giochi per sempre potrete acquistarli per un periodo limitato a un prezzo vantaggioso. Inoltre, segnaliamo che gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate avranno comunque accesso a Trailmakers e Black Desert, essendo inclusi nel catalogo.

A tal proposito, vi ricordiamo che sono ancora validi gli sconti della settimana di Xbox Store fino al 90%: i giocatori possono cogliere l’occasione per risparmiare cifre importanti sui migliori franchise.