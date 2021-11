Ubisoft regala un nuovo gioco gratis per il fine settimana (e vi farà correre)

Ubisoft ha appena annunciato che a partire da oggi sarà disponibile una nuova prova gratis per il fine settimana di un suo titolo importante, che permetterà agli utenti di divertirsi senza costi aggiuntivi con gli amici.

Si tratta di The Crew 2, il racing game open world ambientato negli Stati Uniti che consentirà di passare da un veicolo all’altro in pochi istanti e senza interruzioni.

Proprio in queste ore, Ubisoft ha inoltre deciso di regalare a tutti i giocatori il capitolo di Splinter Cell più amato, per ingannare l’attesa per un nuovo capitolo di Sam Fisher.

Non si tratta inoltre dell’unico gioco che potete provare gratis a partire da oggi: dopo sole due settimane dal lancio, potrete giocare senza costi aggiuntivi anche il multiplayer di Call of Duty Vanguard.

Come segnalato da Game Rant, Ubisoft ha annunciato con un nuovo post ufficiale che The Crew 2 sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori per tutto il weekend.

Potranno accedere alla prova gli utenti su PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store), PlayStation, Xbox e Stadia: su console sarà però necessario essere abbonati a Xbox Live Gold, Game Pass Ultimate o PlayStation Plus, mentre per quanto riguarda il servizio di Google sarà necessario avere un’iscrizione attiva a Stadia Pro.

L’iniziativa è stata inaugurata per celebrare l’arrivo della Stagione 4 di The Crew 2, dando così l’opportunità agli utenti di scoprire questo racing game e di vedere da vicino che cosa è cambiato nel dettaglio.

Il titolo sarà infatti giocabile interamente e senza alcun limite per tutta la durata della prova, permettendo di esplorare tutta la mappa con i nostri amici senza dover spendere un centesimo.

Nel caso gli utenti dovessero scegliere di acquistare il gioco, per tutta la durata della prova sarà possibile acquistarlo con uno sconto speciale dell’80%: la durata potrebbe variare in base alle piattaforme, ma Ubisoft ha garantito che sarà comunque valida durante tutto il weekend gratuito.

Il test gratuito di The Crew 2 durerà fino al 21 novembre e sarà disponibile a partire dalle 17.00 italiane di oggi: i giocatori potranno dunque prepararsi al divertimento con un nuovo grande gioco di corsa.

A proposito di giochi gratis, non dimenticatevi di riscattare i regali di Epic Games Store: fra poche ore sarà disponibile il nuovo titolo in offerta.