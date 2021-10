Xbox regala nuovi giochi gratis per il fine settimana: c’è un amato anime

Da oggi sono disponibili per il download i nuovi giochi gratis Xbox per il fine settimana, facenti parte dell’iniziativa «Eventi di giornate di gioco gratuito» e dei quali potrete usufruire senza costi aggiuntivi.

I Free Play Days sono riservati in esclusiva agli utenti iscritti a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate: è infatti una delle tante promozioni che Microsoft ha deciso di proporre come bonus per premiare i giocatori più fedeli.

Grazie a Xbox Game Pass Ultimate gli utenti possono usufruire infatti di un catalogo sempre crescente di titoli, pur essendo necessario a volte dire addio ad altri: tra una settimana lasceranno il catalogo ben 6 giochi.

Questi abbonamenti permetteranno anche di accedere alle esclusive Promozioni Gold: tra le offerte Xbox della settimana sono presenti anche delle saghe importanti, oltre alla possibilità di scaricare un DLC completamente gratis.

I giochi gratis di questo weekend su Xbox dovrebbero interessare in particolar modo anche gli appassionati degli anime giapponesi, dato che è presente un titolo multiplayer tratto da uno dei franchise più amati.

Da oggi gli utenti potranno infatti scaricare Naruto to Boruto Shinobi Striker, un avvincente titolo in cui sarà possibile creare il proprio ninja personalizzato o usare uno dei personaggi più popolari del brand in battaglie 4 vs 4 online.

Ovviamente non è l’unico gioco che gli utenti Xbox potranno scaricare: in aggiunta è stato reso disponibile anche Port Royale 4, l’interessante strategico nel quale dovrete provare ad assumere il controllo dei Caraibi nel XVII secolo.

Particolarmente interessante anche la possibilità di giocare gratuitamente a Dandara Trials of Fear Edition: si tratta di un gradevole metroidvania in pixel art, nel quale sarà possibile saltare dal pavimento al soffitto come se la gravità non esistesse affatto.

Di seguito troverete tutti i giochi gratis Xbox per il fine settimana, con i relativi link per poter procedere fin da subito al download sulla vostra console:

Trattandosi di titoli facenti parte dell’iniziativa Free Play Days, potrete giocare a questi prodotti senza costi aggiuntivi fino al 10 ottobre: se vorrete farli vostri, potrete approfittare per un periodo limitato degli sconti fino all’85%.

Xbox sta per festeggiare il suo ventesimo anniversario: per celebrare degnamente l’evento, Microsoft ha svelato un controller nostalgico a tema, che giocherà con i vostri sentimenti.

L’evento potrebbe però essere meno sentito dai fan che ancora oggi non riescono a procurarsi Xbox Series X: per ingannare l’attesa potreste sempre prendere in considerazione l’idea di acquistare le scarpe ufficiali.

Per poter invece recuperare la console next-gen potrebbe invece volerci più tempo del previsto: la crisi dei semiconduttori dovrebbe risolversi solo nella seconda metà del 2022.