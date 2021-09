Esclusiva Xbox rinviata al 2022? Spunta un comunicato ufficiale

Il 2021 probabilmente sarà ricordato come uno degli anni che ha causato più rinvii di videogiochi della storia: pare che adesso anche un’attesa esclusiva Xbox sia stata posticipata al 2022.

Si tratta di Scorn, un particolare sparatutto horror in prima persona atteso su Xbox Series X|S e PC sviluppato da Ebb Software, che sarà reso disponibile al day-one anche su Xbox Game Pass.

Il titolo sarà un’esclusiva temporale della console Microsoft, riuscendo a catturare fin da subito l’attenzione dei giocatori per via delle sue inquietanti atmosfere.

Gli sviluppatori hanno spiegato di aver scelto di renderlo disponibile in esclusiva su Xbox Series X al fine di garantire una versione il più vicino possibile a quella PC.

La notizia è arrivata in seguito ad un comunicato stampa diffuso da Kepler Interactive, un nuovo gruppo che raccoglie ed è contemporaneamente gestito da tanti sviluppatori, tra i quali è incluso Ebb Software, gli autori di Scorn (via Game Rant).

Il comunicato stampa diffuso dal gruppo, oltre che commentare i finanziamenti previsti ed i piani strategici per il supporto di sviluppatori indipendenti, ha anche svelato quali saranno i videogiochi attesi per il 2022.

Tra questi è presente proprio l’esclusiva Xbox Scorn, la cui data d’uscita attualmente risulta ancora prevista entro la fine del 2021.

Gli sviluppatori non hanno ancora confermato un rinvio dell’esclusiva attesa su Xbox Game Pass, dunque la notizia apparsa marginalmente sul comunicato stampa è stata certamente sorprendente.

Tuttavia, bisogna anche sottolineare che da diverso tempo gli appassionati non avevano ricevuto notizie riguardo lo sviluppo di questo interessante horror: sembra dunque molto probabile che un rinvio possa essersi dimostrato necessario per garantire la giusta qualità.

Nel caso dovessero arrivare ulteriori conferme ufficiali direttamente dagli sviluppatori stessi, non mancheremo di tenervi aggiornati: nel frattempo, nonostante l’ipotesi del rinvio sembri essere molto probabile per via del comunicato diffuso, invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni.

Gli sviluppatori di Scorn avevano elogiato in particolar modo le CPU delle console next-gen, che hanno permesso di fare un vero e proprio salto in avanti a livello tecnico.

Scorn è stato paragonato fin da subito ad Alien per via delle sue ambientazioni: se siete curiosi di scoprirlo più da vicino potrete godervi un lungo filmato di 13 minuti in 4K.

Per ammirare inoltre tutti i più piccoli particolari sono state rese disponibili delle spettacolari immagini non compresse in 4K, particolarmente sorprendenti a livello di resa visiva.