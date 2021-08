Xbox non è la “versione verde” di PS5 e Switch, parola di Phil Spencer

Il boss di Xbox Phil Spencer ha spiegato perché non è interessato ai paragoni tra console concorrenti e lo ha fatto nel corso di una nuova intervista con GamesRadar+.

Del resto, in questa nuova generazione neonata la Casa di Redmond è partita con il piede giusto, grazie anche e soprattutto a Xbox Game Pass e alla valanga di giochi disponibili (tra cui molti al Day One).

Basti pensare anche alle novità previste nelle prossime settimane, incluso il primo gioco che sbarcherà su Game Pass a settembre.

Ciò avrebbe addirittura messo Sony nella posizione di riconsiderare il suo PlayStation Plus, tanto che si vocifera l’arrivo di una versione Premium del servizio.

Microsoft ha chiaramente volute seguire la sua strada, rilasciando due distinte macchine da gioco (Series X e Series S) e puntando moltissimo sui servizi in abbonamento.

È stato quindi un cambio di ritmo dopo la generazione non propriamente al top di Xbox One, allontanando il marchio da quella sensazione di “parità” che ha mantenuto nelle precedenti generazioni.

Ora, Spencer ha quindi dichiarato che «la nostra strategia non è semplicemente diventare come qualcun altro», in riferimento a PlayStation e Nintendo.

«A volte ricevo frecciatine del tipo ‘Dov’è la vostra versione di questo o quel gioco?’. Sono in questo settore da molto tempo, ho un sacco di rispetto per i creatori su tutte le piattaforme e conosco molti, moltissimi di loro.», ha aggiunto il boss di Xbox.

«Dopotutto, è una cosa positiva se stiamo facendo qualcosa di diverso da quello che stanno facendo gli altri sulle loro piattaforme.»

E ancora, «Non desideriamo creare una ‘versione verde’ della console blu o rossa di un’altra compagnia. Questo non è l’esempio di creatività che voglio vedere nel settore dei giochi», ha concluso Spencer.

Un'immagine di Phil Spencer.

Spencer non si è mai tirato indietro quando si è trattato di lodare la concorrenza: di recente ha infatti espresso parole lusinghiere nei confronti di Sony e del DualSense, tanto che Microsoft lo “userà” per migliorare il proprio sistema di controllo.

Avete già letto anche che il podcaster e conduttore Danny Peña ha scoperto che Xbox Game Pass “funziona” su console decisamente nostalgica?

Ricordiamo infine che che Xbox ha ufficializzato la presenza all’ormai imminente Gamescom 2021 con un evento a tema, nel quale saranno presenti tanti annunci di giochi, anche lato Game Pass.