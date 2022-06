Xbox mette in riga Bethesda dopo Fallout 76, il team lavorerà molto meglio

Fallout 76 non ha avuto uno sviluppo esattamente tranquillo, e non solo per il fatto che il titolo Bethesda (che ora è anche Xbox) non si è presentato al massimo della forma.

Certo l’MMO di Fallout, che trovate anche su Amazon, ha saputo riprendersi nei mesi ed anni successivi, ma ci è voluto veramente tanto.

Anche prima dell’acquisizione Xbox, Fallout 76 ha continuato ad aggiornarsi in maniera molto frequente, aggiungendo tantissimi contenuti al gioco base.

Ma di sicuro non è stato il grande titolo che tutti aspettavano. Quello che sarà forse Fallout 5, che è stato ufficializzato da Bethesda poco tempo fa.

Ora che Xbox e Bethesda sono una cosa sola, le cose potrebbero cambiare anche per Fallout 76, o almeno per il futuro della serie.

Come riporta VGC, intanto, sicuramente cambieranno alcune delle dinamiche di lavoro all’interno degli studi Bethesda.

Matt Booty, capo degli Xbox Game Studios, ha dichiarato che Bethesda non farà più affidamento alla famigerata “cultura del crunch”, da ora in poi.

Booty ha tenuto una sessione di domande e risposte durante un incontro a livello aziendale, durante il quale ha affrontato il tema delle condizioni di lavoro presso Bethesda, e ZeniMax.

Dopo un precedente report di Kotaku (che trovate per intero qui) era emerso che per il lancio di Fallout 76 gli sviluppatori hanno dovuto lavorare tantissimo, anche troppo rispetto a quello che è il periodo di crunch consentito dalle normative.

Su richiesta di un commento proprio di questo report, Booty ha affermato: «Il problema con molti di questi articoli è che guardano indietro, a volte piuttosto indietro nel tempo».

Dopo aver definito la cultura del crunch “parte del settore”, ha aggiunto:

«Non lo dico per giustificarlo, sto solo dicendo che faceva parte della cultura del settore. Ho letteralmente dormito sotto la mia scrivania all’inizio della mia carriera. E l’abbiamo considerato come una medaglia all’onore»

Ma, afferma Booty, dopo aver parlato con il team di Bethesda, il capo degli Xbox Game Studios si sente sereno nell’affermare che quei tempi sono lontani, e che l’azienda non farà più affidamento al crunch in questo modo.

Vedremo cosa succederà per Starfield allora, un titolo gigantesco per cui il team di sviluppo dovrà lavorare sicuramente tanto.

Rimanendo nel mondo di Fallout, la serie TV avrà un tocco di Twin Peaks, a quanto pare.