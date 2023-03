Xbox, i nuovi 4 giochi gratis del weekend includono un’amata esclusiva

Proseguono anche per questo fine settimana le giornate di gioco gratuito offerte da Xbox: da questo momento tutti gli utenti sulle console di casa Microsoft potranno dunque scaricare ben 4 titoli in omaggio, divertendosi da soli o in compagnia per tutto il weekend.

Ricordiamo però che l’iniziativa Xbox Free Play Days è disponibile in esclusiva per tutti gli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (trovate l’abbonamento su Amazon): pur non essendo tecnicamente necessario alcun acquisto aggiuntivo, la promozione è dunque riservata solo agli abbonati.

Si tratta dunque di un nuovo intrigante omaggio per tutti gli utenti in possesso di uno dei servizi in abbonamento, dopo che proprio poche ore fa è stato già reso disponibile addirittura il primo gioco gratis riscattabile di aprile con Games With Gold.

In questo caso si tratta però di prove a tempo che sono però particolarmente interessanti: tra queste vi è infatti anche una delle più amate esclusive Xbox Game Studios, come potete vedere voi stessi nella seguente grafica informativa.

È chiaro dunque che l’omaggio principale di questo fine settimana non può che essere Age of Empires II Definitive Edition, l’edizione completa di uno degli strategici più popolari di sempre giocabile direttamente sulle vostre console Xbox.

Ma anche Embr, Indivisible e Journey to the Savage Planet sono proposte particolarmente interessanti con cui passare il fine settimana in compagnia delle console di casa Microsoft: ricordiamo che tutti i download sono già disponibili da adesso.

Potrete giocare tutti e 4 i giochi gratis del fine settimana fino al prossimo lunedì: non dovrete fare altro che consultare le relative pagine ufficiali direttamente da Xbox Store sulle vostre console o, più comodamente, avviare il download direttamente da browser con i seguenti indirizzi.

Mentre vi lasciamo augurandovi un buon download e buon divertimento, se siete abbonati a Xbox Game Pass segnaliamo anche che proprio da oggi ci lasceranno ufficialmente 7 giochi gratis: questo significha che è la vostra ultima chance per provarli.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi anche che da ieri è stato ufficialmente reso disponibile l’ultimo gioco gratis di marzo per il catalogo, direttamente al day-one: si tratta di un divertente ibrido tra gioco di ruolo a turni, action e rhythm game.