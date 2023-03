Games With Gold, il primo gioco gratis Xbox di aprile è già disponibile

Nonostante l’annuncio sia arrivato soltanto poche ore fa, Xbox ha deciso di rendere già disponibile in anticipo il primo gioco gratis offerto con Games With Gold, anche se il mese di aprile non è ancora nemmeno iniziato.

Ricordiamo che la promozione è riservata come sempre esclusivamente agli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (trovate l’abbonamento su Amazon) e consente di riscattare ogni mese almeno due giochi gratis, utilizzabili sia su Xbox One che su Series X|S in retrocompatibilità.

Da questo momento potete dunque scaricare sulle vostre console Out of Space Couch Edition, il primo dei nuovi giochi gratis annunciati per il mese di aprile nonostante il debutto fosse previsto solo dalla giornata di domani.

In questo titolo multiplayer cooperativo dovrete assicurarvi insieme ai vostri amici di avere la migliore casa-astronave possibile, gestendola al meglio e facendo sempre attenzione alle vostre risorse e a prendervi cura l’uno dell’altro.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, il nuovo gioco gratis di Games With Gold non è stato tecnicamente ancora inserito nella sezione apposita su console — presumibilmente per via della sua release anticipata — ma con un semplice trucco potrete già aggiungerlo alla vostra raccolta e iniziare a giocarci senza costi aggiuntivi.

Non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale di Xbox Store direttamente dal vostro browser, dirigendovi al seguente indirizzo ed effettuando il login con un account iscritto a Live Gold o Game Pass Ultimate.

Una volta eseguita questa operazione, dovrete fare clic prima sul pulsante “Ottieni” e poi su “Scarica”: in pochissimi istanti, Out of Space Couch Edition sarà aggiunto al vostro account e potrete avviare comodamente il download sia da browser che direttamente sulle vostre console Xbox.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi anche che a partire da oggi lasceranno ufficialmente il catalogo di Xbox Game Pass ben 7 giochi gratis: è la vostra ultima chance per provarli prima che sia troppo tardi.

Restando in tema, segnaliamo anche che proprio dalla scorsa giornata è stato anche rilasciato l’ultimo gioco gratis di marzo per il catalogo: un divertente ibrido tra gioco di ruolo a turni, action e rhythm game.