Xbox guarda al modello PlayStation: The Initiative continua a reclutare da Naughty Dog

Mentre PlayStation e Xbox si preparano a dividersi la piazza delle console domestiche di nuova generazione con l’avvento delle nuove piattaforme il prossimo mese di novembre, arriva da The Initiative la conferma che i talenti in uscita da studi di proprietà di Sony siano sempre ritenuti particolarmente appetibili nel settore.

Stiamo parlando, nello specifico, di Naughty Dog, team celebre non solo per il recente capolavoro The Last of Us – Part II (qui vi spieghiamo perché è il manifesto di questa generazione), ma anche per i lavori su franchise come Uncharted o Crash Bandicoot. Apprendiamo, infatti, che altri due ex Naughty Dog si sono uniti al nuovo studio di proprietà di Microsoft ,che è al lavoro su un videogioco AAAA per ora misterioso.

The Initiative è il primo studio AAAA del mondo

Stiamo parlando di Lee Davis, ex dirigente delle animazioni per le colluttazioni in Naughty Dog, che sarà lead gameplay animator presso The Initiative – dopo i lavori su Uncharted 2, Uncharted 4, The Last of Us e The Last of Us – Part II.

Ad affiancarlo anche Lauren Garcia, tecnichal director per gli shader dei personaggi presso Naughty Dog, che si unisce invece alla squadra di Microsoft nel ruolo di Senior Shader Technologies. In questo caso, è stato direttamente Garcia a confermare il passaggio presso la nuova software house, con un messaggio dove leggiamo:

Sono così felice di annunciarvi che questa settimana mi sono unito a The Initiative. È un team incredibile che sta lavorando su qualcosa di davvero speciale. È stato davvero difficile, per me, lasciarmi indietro gli amici di Naughty Dog, ma volevo ringraziare Xbox e Phil Spencer per avermi consentito di entrare nella famiglia Xbox!

So happy to announce that this week I joined at The Initiative. This is an incredible team working on something truly special. It was so hard to left behind my friends at NaughtyDog. But I need to say thank you to @Xbox @XboxP3 to allow me be part of Xbox family! <3 — Lauren Garcia (@MrLGarcia) October 13, 2020

Attendiamo ora che venga alzato il velo sul videogiochi di The Initiative, che con la squadra che sta mettendo insieme punterà sicuramente a un’opera che possa attirate tanti consumatori verso il mondo Xbox – anche considerando che il team è stato annunciato come “AAAA”, capace per la prima volta di andare oltre le produzioni tripla A. Secondo delle voci, il progetto AAAA potrebbe essere un ritorno di Perfect Dark, ma Microsoft non si è mai pronunciata ufficialmente.