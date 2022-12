Xbox, «grande assente» ai TGA 2022, promette grandi cose per l’edizione 2023

I The Game Awards 2022, evento tenutosi solo pochi giorni fa, ha decretato il Game of the Year di questa ultima edizione, con tantissimi annunci a fare da contorno. Ora, però si inizia già a parlare dell’edizione 2023.

A trionfare è stato Elden Ring, l'ultimo ed epico soulslike targato FromSoftware e prodotto da Bandai Namco, il quale si è portato a casa il premio più ambito in assoluto.

E se con questa vittoria finale si è conclusa l’edizione di quest’anno dei cosiddetti Oscar del videogioco, diretti e presentati da Geoff Keighley, l’appuntamento, quindi, è al prossimo anno.

Ora, come riportato da Eurogamer, sembra proprio che la “grande assente” di quest’anno, ossia Xbox, sarà presente ai The Game Awards 2023 con tante novità.

Dopo l’edizione di quest’anno dei TGA, molti non hanno potuto fare a meno di notare che le offerte di Microsoft sembravano notevolmente scarse.

In effetti, tutto ciò che abbiamo ottenuto è stato un piccolo teaser da parte del team, ma niente di particolarmente concreto. Non sono quindi ancora state annunciate date di uscita specifiche per giochi come Starfield o Redfall, due delle principali esclusive in arrivo per Xbox.

Molti si sono sentiti delusi, quindi, soprattutto dopo l’annata di Sony, relativamente ricca di successi e giochi in grado di vendere un gran numero di copie.

Xbox ha però ora risposto a coloro che si si sono sentiti un po’ traditi, promettendo che, nonostante le apparenze, il 2023 sarà un “anno incredibilmente eccitante” per i suoi fan.

We have a lot planned to show and share about an incredibly exciting year ahead for 2023. Appreciate folks are eager to learn and see more. Timing is always key, but don’t worry you will not have to wait too long for what’s next from us. https://t.co/d1dca2i2Nt — Aaron Greenberg ‍♂️U (@aarongreenberg) December 9, 2022

Aaron Greenberg, dirigente di Xbox, ha dichiarato che il team ha “molto in programma da mostrare e condividere” per il prossimo anno.

«Apprezziamo il fatto che la gente sia desiderosa di saperne di più e di vedere di più», ha scritto. «Il tempismo è sempre fondamentale, ma non preoccupatevi, non dovrete aspettare troppo a lungo per le nostre prossime novità».

Parte della presenza in sordina di Microsoft ai The Game Awards potrebbe avere a che fare con il tentativo in corso di acquistare Activision Blizzard.

Negli ultimi 10 mesi Microsoft avrebbe infatti silenziosamente sminuito la sua presenza sul mercato nel tentativo di placare le autorità di regolamentazione.

Restando in tema di TGA 2022, c’è un altro dato molto interessante che vale la pena di sottolineare: nonostante le numerose nomination, Genshin Impact non ha vinto nessuno dei premi principali, ma è stato comunque premiato a sorpresa come GOTY dei fan.

Parlando invece di Xbox Game Pass, ecco tutti i giochi gratis confermati in arrivo a gennaio 2023 (un anno che a quanto pare parte col botto).