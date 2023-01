Xbox Game Pass, un grande RPG in arrivo gratis a breve?

Da poco abbiamo potuto mettere mano ai primi giochi gratis di gennaio 2023 su Xbox Game Pass, sebbene il servizio in abbonamento di casa Microsoft si starebbe preparando a dare il benvenuto a un altro, grande gioco di ruolo.

L’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) ha dalla sua un catalogo davvero enorme di giochi gratuiti per gli utenti, sebbene a quanto pare il meglio deve ancora venire.

Microsoft, dopo aver annunciato i giochi Xbox Game Pass di gennaio 2023, sia per gli abbonati a Xbox Game Pass che quelli su PC Game Pass e Game Pass Ultimate, potrebbe infatti dare presto il benvenuto a Ys VIII: Lacrimosa of Dana.

A quanto pare, infatti, il gioco arriverà davvero molto presto sulle piattaforme Xbox, debuttando direttamente nel catalogo di Game Pass.

A riferirlo è il noto e quasi sempre affidabile leaker Shpeshal Nick, nel corso dell’ultimo episodio del podcast di XboxEra. Secondo Nick, infatti, Ys VIII: Lacrimosa of Dana approderà a breve sul catalogo.

La rivelazione seguirebbe alcuni messaggi privati riportati dall’insider, il quale avrebbe anche confermato il prossimo arrivo di Gears Ultimate Collection e Gears 6, entrambi ancora da conferma ufficialmente.

Non è da escludere che l’annuncio dell’ottavo capitolo della saga di Ys su Game Pass possa arrivare nel corso del Developer_Direct del prossimo 25 gennaio. Vi terremo aggiornati, ovviamente.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «Ys VIII Lacrimosa of Dana rappresenta la naturale ed attesa evoluzione che il franchise di Falcom meritava dopo il settimo capitolo […] la software house giapponese ha dimostrato come, anche a fronte di un comparto tecnico non al passo con i tempi, si possa confezionare un prodotto appassionante, longevo, impegnativo.»

