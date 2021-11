Xbox Game Pass Ultimate non si ferma: disponibile il nuovo bonus gratis

Xbox Game Pass Ultimate è ormai diventato un abbonamento imprescindibile per ogni amante della console di Microsoft, grazie ad un incredibile catalogo di giochi inclusi e dei tanti bonus disponibili.

Proprio in queste ore, la casa di Redmond ha svelato un nuovo importante bonus gratuito che potrà essere già riscattato da tutti gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate, ideale per chi ama divertirsi guardando video in rete.

Il nuovo gradito regalo arriva proprio pochi giorni dopo aver svelato l’accesso gratuito a Crunchyroll Premium, il noto servizio streaming studiato per gli amanti degli anime.

Come se tutto ciò non bastasse, nei prossimi giorni arriveranno inoltre 10 nuovi giochi nel catalogo, che includono anche amati titoli soulslike e horror.

Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, la casa di Redmond ha inoltre svelato che insieme ai nuovi bonus riscattabili si è aggiunto a partire da oggi anche YouTube Premium, il servizio in abbonamento del popolarissimo servizio di Google.

Gli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno dunque ottenere senza costi aggiuntivi tre mesi gratis di YouTube Premium, così da poter guardare video in rete senza alcuna pubblicità e scaricandoli.

Inoltre, sarà possibile accedere illimitatamente a YouTube Music, ascoltando sempre le ultime canzoni dei vostri artisti preferiti: il tutto senza dover spendere un centesimo in più.

The best part of billions of hours of gaming content? watching it uninterrupted

enjoy a YouTube Premium 3 month trial now with Perks on your Xbox, PC, or the mobile app: https://t.co/Yafbn7287L pic.twitter.com/XaJrtQXfuY

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 16, 2021