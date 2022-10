Xbox Game Pass, tra gli ultimi giochi gratis di ottobre c’è il JRPG più atteso

Xbox Game Pass continua ad infoltire il suo catalogo di giochi gratis anche ad ottobre, con una lista di nuovi titoli che vanno a chiudere la selezione mensile.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, a cui vi potete abbonare anche tramite Amazon, è ormai uno degli appuntamenti chiave della vita del videogiocatore medio.

Mentre il mese di ottobre ha visto l’addio di sei videogiochi, che non troverete più nel catalogo, Xbox Game Pass chiude il mese con una nuova infornata di giochi.

Uno di questi è disponibile già da oggi, uno dei videogiochi più attesi di questa ultima parte dell’anno che potete giocare gratis nell’abbonamento.

E mentre ottobre si prepara a salutarci, Xbox Game Pass ingrossa ulteriormente le proprie fila con nuovi videogiochi gratis.

Come annunciato nel solito sito ufficiale di Xbox, ecco i giochi gratis che saranno disponibili a partire dai prossimi giorni all’interno di Xbox Game Pass:

A Plague Tale: Requiem, da oggi

Amnesia: Collection, dal 20 ottobre

Amnesia: Rebirth, dal 20 ottobre

Phantom Abyss, dal 20 ottobre

Soma, dal 20 ottobre

Persona 5 Royal, dal 21 ottobre

Frog Detective: The Entire Mystery, dal 27 ottobre

Gunfire Reborn, dal 27 ottobre

Signalis, dal 27 ottobre

Per poterli scaricare ed avviare il download non appena i giochi saranno disponibili, vi basterà andare direttamente dall’app Xbox Game Pass disponibile su console e PC. In alternativa, potrete dirigervi a questo indirizzo per iniziare l’operazione dal vostro browser e divertirvi poi coi giochi che desiderate.

Ottobre si chiude alla grande con il tanto atteso arrivo di Persona 5 Royal, che impreziosisce un mese che già era partito molto bene.

Per quanto riguarda il servizio, invece, di recente Microsoft ha reso noti i ricavi di Xbox Game Pass di tutto il 2021. Numeri importanti che ci danno un segnale sulla sostenibilità del servizio.

E, con un colpo di scena, questi giochi gratis sarebbero potuti arrivare anche su PS5, ma Sony ha bloccato tutto.