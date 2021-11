Games With Gold, disponibili da oggi due nuovi giochi gratis: c’è Batman

Arrivati ufficialmente alla metà del mese di novembre, gli utenti Xbox possono già da oggi scaricare due nuovi giochi gratis offerti da Games With Gold, arrivando così a completare la propria raccolta mensile di titoli offerti dalla casa di Redmond.

Ricordiamo naturalmente però che la promozione, come facilmente intuibile dal nome, è disponibile esclusivamente agli abbonati Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate: sebbene ufficialmente i titoli in questione dovrebbero essere offerti a partire da domani, i giocatori possono già riuscire a riscattarli con qualche ora in anticipo.

Si completa dunque la selezione di giochi gratuiti annunciata poco prima dell’inizio del mese: gli utenti Xbox potranno dunque divertirsi con tanti regali offerti grazie al loro abbonamento.

Questo significa però che rimangono poche ore a disposizione per poter scaricare uno dei primi giochi gratis, dato che a partire da domani sarà rimosso dalla collezione.

A partire da oggi gli utenti potranno dunque scaricare sulle proprie console Xbox i giochi Kingdom Two Crowns e LEGO Batman 2, che saranno aggiunti al loro catalogo senza alcun costo aggiuntivo.

Kingdom Two Crowns è un gioco micro-strategico a scorrimento orizzontale in pixel art, giocabile anche in compagnia di un amico online o in co-op locale: i monarchi dovranno fare del loro meglio per esplorare tanti ambienti alla ricerca di tesori e segreti, cercando di creare un regno che possa resistere e sconfiggere i pericolosi Greed una volta per tutte.

LEGO Batman 2 permetterà invece ai fan di ogni età del supereroe di allearsi con ben 50 personaggi DC Comics, esplorando la Gotham City ricreata con il fascino eterno dei mattoncini più famosi al mondo.

Per poter riscattare già da adesso i due nuovi giochi gratuiti di Games With Gold, non dovrete fare altro che dirigervi ai seguenti link e cliccare sul pulsante «Ottieni», dopo esservi assicurati di essere in possesso di un’iscrizione attiva a Live Gold o Game Pass Ultimate:

Vi ricordiamo che LEGO Batman 2 sarà disponibile fino al 30 novembre, mentre per riscattare Kingdom Two Crowns avrete tempo fino al 15 dicembre.

Nel frattempo, vi ricordiamo che oggi si svolgerà un evento celebrativo per festeggiare i primi 20 anni di Xbox: potrebbero esserci sorprese anche relative ai giochi per Xbox 360, che si sono misteriosamente aggiornati nelle ultime ore.