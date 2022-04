Xbox Game Pass, svelati in anticipo i nuovi giochi gratis di aprile

Xbox Game Pass sembrerebbe pronto a includere nuovi importanti giochi gratis sul proprio servizio in abbonamento: un leak potrebbe aver svelato in anticipo i prossimi titoli in arrivo.

Non è ancora arrivato un annuncio ufficiale da parte di Microsoft, ma sembrerebbe essere ormai una questione di tempo prima che vengano svelate le ultime novità di Xbox Game Pass Ultimate.

Il portale XGP, che in precedenza aveva riportato anche la presunta inclusione di Resident Evil Village su Game Pass, rivelatasi poi un errore ammesso dalla stessa Microsoft, ha infatti scoperto un’immagine ufficiale sul sito di Game Pass, che anticipa i nuovi annunci (via VGC).

Per il momento un’indiscrezione importante non è stata ancora confermata, ma nel frattempo dovremmo aver già appreso quali sono i nuovi giochi gratis, svelati dalla seguente immagine.

Di seguito vi riepilogheremo tutti i giochi gratis che sarebbero dunque in arrivo su Xbox Game Pass nei prossimi giorni di aprile, con le rispettive piattaforme:

Dragon Age 2 (Cloud)

Plants Vs Zombies: Garden Warfare (Cloud)

Star Wars Squadrons (Cloud)

Cricket 22 (Cloud, Console)

MLB The Show 22 (Cloud, Console)

Chinatown Detective Agency (Cloud, Console, PC)

Life is Strange: True Colors (Cloud, Console, PC)

Lost in Random (Cloud, Console, PC)

Panzercorps 2 (PC)

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos (PC)

Ci sarà dunque tanto spazio per il gaming in cloud, al quale si aggiungeranno altri importanti titoli pubblicati da Electronic Arts grazie a EA Play.

MLB The Show 22 è invece una vera e propria release day-one, che sarà disponibile già a partire da oggi, mentre tra le novità appare sicuramente molto interessante tra gli altri titoli l’inclusione di Life is Strange True Colors.

Al momento Microsoft non ha ancora confermato l’indiscrezione né annunciato delle date di lancio ufficiali per i giochi gratis su Xbox Game Pass, ma considerando che è già emersa l’immagine ufficiale probabilmente non mancherà molto prima di un comunicato ufficiale.

Nel frattempo, vi consigliamo naturalmente di prendere questa notizia con le dovute precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero ulteriori novità.

Ricordiamo che Xbox Game Pass sarà costretto a dire addio a 5 giochi gratis fra poche settimane: vi consigliamo dunque di recuperarli e giocarli prima che sia troppo tardi.

A proposito di giochi gratis, non dimenticatevi di riscattare i nuovi regali di Games With Gold per il mese di aprile: vi aspettano due titoli in regalo.

E se i regali non fossero ancora sufficienti, vi abbiamo anche svelato che utilizzando il vostro browser potrete scaricare ben 3 giochi gratis a sorpresa su Xbox.