Resident Evil Village sarà gratis su Xbox Game Pass? Risponde Microsoft

L’indiscrezione arrivata nelle ultime ore aveva entusiasmato molti fan e addetti ai lavori: Resident Evil Village, l’ultimo amatissimo capitolo della serie survival horror di Capcom, sembrava potesse diventare presto gratis grazie all’inclusione su Xbox Game Pass.

Tutto è nato a causa di un errore verificatosi sullo store di Microsoft, che ha segnalato per un breve periodo il survival horror come incluso all’interno di Xbox Game Pass.

In particolare, questo bug si è verificato nella versione polacca di Xbox Store, dove la dicitura relativa a Game Pass è apparsa per un brevissimo periodo, prima che la casa di Redmond intervenisse e risolvesse il problema.

Il curioso ritrovamento ha fatto pensare che un annuncio dell’amato capitolo fosse imminente e che fosse stato dunque «svelato» in anticipo.

Il rumor ha fatto velocemente il giro della rete e le domande si sono moltiplicate sempre di più, al punto da spingere Microsoft a intervenire ufficialmente sulla questione con una breve nota sui social media.

Larry Hryb di Xbox ha infatti voluto chiarire una volta per tutte che cosa fosse successo esattamente, dando però una brutta notizia per i fan che speravano in un nuovo grandioso gioco gratis:

This was an error with how a discount for the title was displayed in the Microsoft Store and has since been corrected. There are no current plans to bring Resident Evil Village to Game Pass

— Larry Hryb (@majornelson) March 28, 2022