Xbox Game Pass svela il prossimo gioco gratis (ed è in arrivo molto presto)

La prossima settimana di Xbox Game Pass si preannuncia ricca di novità: il servizio in abbonamento ha infatti confermato un nuovo grande gioco gratis in arrivo.

Si tratta di un gioco strategico di grande spessore disponibile su PC e, pertanto, scaricabile gratis anche da tutti gli utenti attualmente abbonati a Xbox Game Pass Ultimate

Stiamo parlando di Total War Three Kingdoms, il titolo appartenente alla celebre serie pubblicata da SEGA e ambientato nel periodo dei Tre Regni, in arrivo gratis ufficialmente il 21 giugno.

Sarà dunque una nuova importante aggiunta in arrivo per la prossima settimana, dopo che EA e Xbox Game Pass avevano confermato l’arrivo di FIFA 22.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale PC Game Pass, venendo confermato poi da un post pubblicato sul blog ufficiale: da questo martedì gli utenti potranno dunque accedere a questo titolo senza alcun costo aggiuntivo.

Think it over. Total War: THREE KINGDOMS comes to PC Game Pass June 21 so you'll have until then. pic.twitter.com/POy5jG48aF

— PC Game Pass (@XboxGamePassPC) June 15, 2022