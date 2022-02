Xbox Game Pass su Steam? A Valve interessa

Valve per adesso è occupata dalla recente uscita di Steam Deck, la nuova console della compagnia che si pone l’obiettivo di fare giocare in modalità portatile a tanti dei giochi presenti nel catalogo della sua piattaforma di distribuzione digitale.

Anche se già l’azienda ha dichiarato di essere a lavoro per migliorare la propria console fresca di uscita, sembra che adesso stia prendendo forma l’idea di un possibile arrivo su Steam di uno dei servizi in abbonamento più apprezzati: Xbox Game Pass.

Ultimamente si fanno sempre più insistenti le voci di inclusione del Game Pass su altre piattaforme, o di ristrutturazione di vecchi servizi in modo da essere più vicini alla formula vincente rappresentata da quello di Microsoft.

Un esempio è sicuramente il cosiddetto Spartacus, presunto nuovo servizio Sony che sarebbe pronto a fornire un’esperienza quanto più simile a quella del Game Pass su console PlayStation.

Adesso Gabe Newell si è espresso in un’intervista a PC Gamer, affermando che ci potrebbe essere l’interesse a portare il Game Pass proprio su Steam.

«Non credo sia qualcosa che pensiamo di dover fare da soli, costruendo un servizio in abbonamento in questo preciso momento. Ma per i loro clienti è sicuramente un’opzione da prendere in considerazione [parla del Game Pass], e saremmo più felici di collaborare con loro per ottenerla su Steam».

Sicuramente si tratterebbe di un’integrazione molto interessante e, con la recentissima uscita di Steam Deck, potrebbe fornire anche un nuovo modo per usufruire del Game Pass in modalità portatile, con un hardware pensato appositamente per quello.

