Xbox Game Pass aiuta davvero le vendite dei giochi? Lo svela un’analisi

Che siate o meno fan del modello di distribuzione dei videogiochi adottato da Microsoft, non è certo possibile non ammettere che Xbox Game Pass si è rivelato un grandissimo successo, adorato da tantissimi abbonati.

Xbox Game Pass Ultimate consente infatti non solo di accedere a tanti vantaggi, ma anche di poter scoprire un incredibile catalogo di videogiochi gratis che, probabilmente, molti fan difficilmente avrebbero scoperto.

E tra questi ci sarà sicuramente anche alcuni dei nuovi giochi gratis che saranno inclusi a breve nell’abbonamento: insieme a Mortal Kombat 11 ci sono infatti tantissime perle.

Sebbene sia sempre doloroso dover dire addio a nuovi giochi, anche tale ricorrenza si è però rivelata molto utile per far scoprire titoli che, altrimenti, passerebbero inosservati.

Nonostante l’innegabile successo dell’abbonamento, fan e addetti ai lavori si sono però sempre chiesti se Xbox Game Pass sia davvero in grado di aiutare le vendite dei videogiochi, soprattutto quelle relative alle produzioni indipendenti.

Come riportato da Wccftech, Mat Piscatella di NPD Group ha condotto un’indagine relativa proprio ai giochi gratuiti, scoprendo che i dati sono decisamente contrastanti.

Secondo quanto riportato da Piscatella, Xbox Game Pass può effettivamente riuscire ad amplificare notevolmente il pubblico di un gioco e incrementarne contemporaneamente profitti e vendite, ma solo se viene recepito bene dalla community.

Qualora invece il lancio non avvenga nel migliore dei modi o se, più semplicemente, i fan non ritengono di buona qualità il gioco proposto, l’abbonamento di Microsoft può invece causare l’effetto opposto e causare più danni che benefici.

Potential downside is if a game is poorly received on the service. That sentiment also appears to be amplified, which can weigh sales down. Overall though, these services appear to be a net positive, and can be a valuable part of a successful go to market strategy.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) December 14, 2021