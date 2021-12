Xbox Game Pass, 9 nuovi giochi gratis a sorpresa: c’è Mortal Kombat 11

Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno divertirsi con ben 9 nuovi giochi gratis in arrivo il 16 dicembre 2021, svelati curiosamente con qualche ora in anticipo.

Tramite un nuovo video pubblicato su YouTube, è stato infatti possibile apprendere quali saranno i prossimi titoli da poter scaricare e giocare senza costi aggiuntivi, grazie a Xbox Game Pass.

Tra questi c’è anche Mortal Kombat 11, il bellissimo e brutale picchiaduro per il quale Microsoft aveva già lanciato forti indizi nelle scorse settimane.

Un’altra ottima notizia per gli iscritti arrivata nel giro di pochi giorni dunque, dopo il già celebrato annuncio di Sniper Elite 5 disponibile fin dal day-one nell’abbonamento.

Come riportato da TheGamer, l’annuncio a sorpresa è arrivato tramite il canale ufficiale di Xbox On, che ha svelato tutte le novità gratuite in arrivo sull’abbonamento per il 16 dicembre.

Di seguito vi lasceremo la lista completa dei nove giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass, per i quali ci sarà da attendere ormai molto poco:

Mortal Kombat 11

The Gunk

Lake

Firewatch

Broken Age

Ben 10

Power Trip

Race with Ryan

Transformers: Battlegrounds

L’unico titolo tra quelli rivelati di cui gli abbonati erano a conoscenza era The Gunk, mentre gli altri 8 giochi rappresentano dunque delle gradite sorprese per gli appassionati.

Curiosamente, non è ancora arrivato un annuncio «ufficiale» nel consueto blog della casa di Redmond, ma potete trovare tutte le novità nel video visibile interamente di seguito:

La giornata di giovedì sarà dunque certamente da segnare sul calendario per tantissimi giocatori, che potranno finalmente provare gratuitamente oltre a tanti interessantissimi titoli anche l’ultimo celebrato capitolo della saga picchiaduro di NetherRealm Studios.

Anche gli utenti PC potranno presto gioire con tante novità: Microsoft non ha mai nascosto di voler puntare fortemente anche ai giocatori su computer, annunciando ai TGA 4 nuovi giochi gratis disponibili al lancio.

Al fine di rendere ancora più evidente il loro impegno, la casa di Redmond ha anche preso la decisione di cambiare ufficialmente nome all’abbonamento PC, facendo una piccola (ovvia) modifica.