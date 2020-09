Xbox Game Pass per PC, aumenta il prezzo dell’abbonamento

Microsoft ha annunciato l’imminente aumento di prezzo per l’abbonamento a Xbox Game Pass per PC.

L’aumento porterà il servizio a costare $9,99 al mese, dagli attuali $4,99, un prezzo che da Redmond definiscono «introduttivo».

Xbox Game Pass per PC è stato infatti finora in beta, stato dal quale uscirà la prossima settimana, precisamente il 17 settembre.

Nella stessa data, anche l’app Xbox arriverà allo stato di «disponibilità generale» e vedrà decaduta la menzione «beta» affianco al suo nome su Windows 10.

Il prezzo non subirà naturalmente variazioni per quanti siano già abbonati per tutta la durata della loro sottoscrizione.

ICYMI: we're going into General Availability next week. wanna take this opportunity to thank everyone who gave us feedback (yes, even the ANGRY ALL CAPS kind) throughout the beta. we couldn't have done it without you guys!!! details: https://t.co/fz9pjE2dva — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) September 9, 2020

Xbox Game Pass per PC offre accesso ad oltre 100 titoli, con supporto registrato da Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox Interactive e SEGA, tra gli altri. Soltanto ad agosto è arrivato il gioco più scaricato di sempre sul servizio.

Soltanto ieri è stato annunciato che EA Play sarà disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC.

Questo vuol dire che, nel corso delle vacanze natalizie, i giocatori potranno godersi altri 60+ prodotti firmati Electronic Arts, tra cui serie come Mass Effect, FIFA e Battlefield, per non parlare delle prove di dieci ore in anteprima dei titoli di prossima uscita.

Microsoft aveva spiegato che per il 2019 non sarebbero stati implementati aumenti di prezzo, e in un certo senso la promessa è stata mantenuta visto che siamo ormai nella seconda metà del 2020.

Non sono in programma, tuttavia, aumenti di prezzo per Ultimate (che comprende console, Android con Project xCloud dal 15 settembre, PC e Xbox Live Gold) né per la versione console.

Questo al netto dell’ammissione da parte del platform owner americano che, almeno per ora, il servizio non sta generando grossi profitti per l’azienda.