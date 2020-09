Microsoft Flight Simulator, miglior lancio di sempre su Xbox Game Pass per PC

Microsoft Flight Simulator è davvero uno dei franchise più longevi di tutti i tempi e l’ultimo capitolo, uscito poche settimane fa, è stato accolto piuttosto calorosamente sia dalla stampa che dal pubblico, come testimoniato dal trailer recentemente diffuso dalla compagnia di Redmond e che vi proponiamo a corredo di questa notizia.

Stando ad un nuovo articolo pubblicato sul blog ufficiale, Microsoft Flight Simulator è stato il più grande lancio di sempre su Xbox Game Pass per PC, registrando oltre un milione di giocatori sino ad ora. Sino al momento in cui stiamo scrivendo, la community del titolo ha effettuato complessivamente oltre 26 milioni di voli per un totale di oltre un miliardo di miglia.

Ricordiamo che Microsoft Flight Simulator è attualmente disponibile per Windows PC e dovrebbe approdare anche su Xbox One (e sicuramente Xbox Series X) in futuro. Nella nostra recensione, nella quale abbiamo premiato il prodotto con un ottimo 9,3, abbiamo affermato che «Microsoft Flight Simulator è il tanto atteso erede di Microsoft Flight Simulator X, costruito su una base tecnologica avveniristica e contenutisticamente solida. Asobo Studio ha realizzato un prodotto capace di fornire un’esperienza realistica sotto il profilo del pilotaggio e della simulazione del mondo, ha trovato buoni compromessi tra accessibilità e complessità dei suoi sistemi, e, al netto di un manciata di sbavature nella gestione dell’aspetto ludico sul medio-lungo termine, ha premuto sui tasti giusti per solleticare la fantasia dei meno affini al genere di partenza.»