Xbox Game Pass offre un “giorno” gratis (e il web li prende in giro)

La fine dell’estate (e delle ferie) può essere certamente un periodo traumatico per moltissimi di noi, così come sembra essere un momento traumatico anche per alcuni social media manager al soldo di Xbox.

I giocatori in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate sono comunque pronti a un settembre davvero notevole, grazie all’arrivo di giochi gratis di un certo peso.

Proprio oggi vi abbiamo segnalato i 13 titoli gratuiti di questo mese, un mese che si prospetta proseguire in maniera davvero molto interessante per tutti gli abbonati.

Avevamo del resto già dato il benvenuto a tanti nuovi giochi, inclusa la saga di Final Fantasy, ragion per cui i tanti nuovi inserimenti sorprendono fino a un certo punto.

Ora, però, sembra proprio che una piccola svista di Xbox sia diventata la scusa per un bel po’ di sana autoironia social.

Sembra infatti che sia stato stilato un elenco dei giochi che lasceranno il catalogo a partire dal prossimo 31 settembre, 5 giochi che non saranno quindi più disponibili sul catalogo.

Peccato solo che settembre non abbia 31 giorni, bensì 30: inutile dire che la cosa ha subito scatenato l’ilarità generale, con commenti da ogni parte del mondo che sottolineavano l’errore.

Fortuna vuole che l’autoironia non manca in casa Xbox, visto che si sono volutamente presi in giro su Twitter con un post che sottolinea simpaticamente l’errore.

Più funzioni in arrivo sulla roadmap: un’ora in più a letto, settimana lavorativa di 4 giorni, ora di merenda obbligatoria e pausa tè ogni ora.

Ovviamente, l’errore è stato corretto anzitempo, chiudendo questa questione leggermente imbarazzante (ma con il sorriso sulle labbra).

