Xbox Game Pass, nuovo gioco gratis disponibile da ora (ed è un «GOTY»)

Da questo momento è ufficialmente disponibile un nuovo gioco gratis su Xbox Game Pass, l’ultimo dei titoli precedentemente annunciati per concludere la line-up dei primi giorni di febbraio per il servizio in abbonamento.

Si tratta di uno dei titoli più attesi dai fan, dato che è l’edizione Game of the Year di un gioco particolarmente apprezzato da pubblico e critica, ma protagonista negli scorsi mesi di un rinvio a sorpresa su Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon).

Si tratta infatti di Hot Wheels Unleashed, il gioco di corsa arcade realizzato da Milestone e ispirato alle omonime macchinine di casa Mattel: il titolo sarebbe dovuto inizialmente essere disponibile gratuitamente a dicembre, ma Microsoft annunciò un improvviso rinvio per ragioni mai chiarite del tutto.

Dopo un’attesa durata circa due mesi, tutti gli utenti abbonati potranno dunque divertirsi da questo momento con questa produzione e tutti i suoi contenuti principali.

Ricordiamo che l’edizione Game of the Year include anche tutti e 3 i season pass con tante nuove automobili sbloccabili, insieme a pack speciali che ne aumenteranno maggiormente la quantità totale.

In Hot Wheels Unleashed potrete divertirvi con le vostre macchinine preferite in spettacolari gare ad alta velocità e ricche di pericoli, dove non mancheranno i leggendari giri della morte da portare a termine. Inoltre, avrete la possibilità di sfruttare l’editor per realizzare la vostra pista dei sogni, oltre a poter personalizzare il vostro veicolo.

Potete scaricare il nuovo gioco gratis di Xbox Game Pass da adesso sulle vostre console, PC e anche in versione Cloud grazie all’abbonamento Ultimate. Al momento non sono stati annunciati i nuovi titoli in arrivo per il mese di febbraio, ma vi terremo prontamente aggiornati se dovessero arrivare ulteriori novità.

Nel frattempo, la casa di Redmond ha già confermato che 6 giochi gratis stanno per lasciare ufficialmente il servizio: uno di questi è stato addirittura eletto il «peggior gioco Xbox del 2022» e chiuderà i battenti tra pochi mesi.

Abbiamo inoltre avuto la possibilità di assistere a un evento speciale ID@Xbox per scoprire in anteprima 4 giochi che arriveranno su Game Pass nel corso del 2023, tra i più interessanti del panorama indipendente.