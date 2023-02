Xbox Game Pass, 6 giochi gratis stanno per dirci addio a febbraio

In attesa di scoprire quali saranno tutte le novità previste per il prossimo mese, le app ufficiali di Xbox Game Pass hanno appena aggiornato la categoria «presto non disponibile», svelando i giochi gratis che ci lasceranno tra due settimane.

Questa volta il catalogo è pronto a dire addio a ben 6 giochi gratis, uno dei quali è disponibile come esclusiva console sul servizio in abbonamento (che trovate su Amazon).

Tutti i giochi presenti nel nuovo elenco ufficiale, che potete già consultare voi stessi tramite le apposite app, saranno ufficialmente rimossi a partire dal 15 febbraio 2023, data che sarà poi confermata anche nel consueto blog ufficiale.

Una brutta notizia dunque per gli abbonati, arrivata pochi istanti dopo il rilascio di 2 nuovi giochi gratis sul servizio: sarà meglio dunque verificare attentamente l’elenco completo e provare tutti i titoli più intriganti prima che sia troppo tardi.

Di seguito vi riporteremo la lista completa con tutti i giochi gratis che sono pronti a lasciare Xbox Game Pass dal prossimo 15 febbraio, come svelati dalle rispettive app:

Xbox Game Pass: giochi gratis in uscita dal 15 febbraio

Besiege Console (Game Preview)

(Game Preview) CrossfireX: Operazione Catalyst

Infernax

Recompile

Skul: The Hero Slayer

The Last Kids on Earth e il bastone del destino

Tra questi emerge in particolar modo la campagna di CrossfireX, Operazione Catalyst, dato che si tratta di un titolo disponibile esclusivamente sulle console di casa Microsoft, anche se la qualità complessiva del titolo — va detto — ha lasciato molto a desiderare.

Tra le perle che vi suggeriamo di non lasciarvi scappare ci sono invece Infernax e Skul The Hero Slayer, due produzioni adatte per i giocatori in cerca di una sfida e amanti dei giochi action.

Ricordiamo come di consueto che potrete approfittare di uno sconto del 20% su tutti i prodotti in catalogo, come incentivo per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass per aggiungere permanente i titoli alla propria raccolta.

A proposito di sconti, vi ricordiamo che proprio a partire da questa settimana sono disponibili le nuove offerte settimanali di Xbox Store fino al 90%, con numerosi prodotti imperdibili a prezzi ridotti.

Se state invece cercando ulteriori giochi gratis da scaricare, vi ricordiamo di non perdervi anche la nuova e bellissima esclusiva Hi-Fi Rush: potete trovare tutti i dettagli nella nostra recensione dedicata.