Xbox Game Pass, nuovo gioco EA disponibile su PC

Una gradita sorpresa ha atteso oggi gli utenti Xbox Game Pass su PC, che possono immediatamente usufruire di un nuovo gioco pubblicato da Electronic Arts.

Grazie all’allargamento dell’offerta di EA Play, recentemente arrivato anche per gli abbonati su PC, sono infatti costantemente in arrivo nuovi giochi, di cui oggi è stato svelato il primo.

Come riportato anche da MSPoweruser, da oggi è possibile giocare gratuitamente a Crysis 3, l’ultimo capitolo della saga sviluppata da Crytek.

Con l’arrivo del terzo capitolo di Crysis, i titoli EA disponibili su Game Pass Ultimate sono arrivati ad un totale di 68 giochi, disponibili per gli abbonati al servizio.

Crysis 3 da oggi è disponibile su Xbox Game Pass PC tramite EA Play.

Dato che su EA Play sono disponibili in totale 91 giochi, è probabile che in futuro vedremo altri titoli interessanti arrivare nel servizio.

Per il momento, gli utenti possono godersi uno sparatutto in prima persona che, ancora oggi, dispone di un comparto tecnico davvero impressionante.

Ricordiamo che il servizio di EA è incluso solo agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, mentre è invece escluso dagli abbonamenti standard disponibili su Xbox e PC.

Riproporre la serie anche in tempi più recenti potrebbe essere un modo per avviarsi verso l’arrivo su console next-gen: alcuni documenti riservati avrebbero infatti svelato piani per nuovi giochi della serie.

Allo stesso tempo, si tratta di una soluzione che permette di preservare classici giochi del passato: Xbox Game Pass non ha mai nascosto di voler puntare fortemente sulla retrocompatibilità, come dimostrato dai 16 giochi in arrivo anche sul cloud.

Vi ricordiamo inoltre che già da oggi è disponibile al day-one un altro titolo importante: il gioco di ruolo in co-operativa sviluppato da People Can Fly e pubblicato da Square Enix, Outriders.