Xbox Game Pass, l’attesa ex esclusiva PS5 è disponibile gratis da ora

Da questo momento è disponibile una nuova grande sorpresa per tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: una grande e attesa ex esclusiva PS5 è finalmente arrivata sulle console di casa Microsoft e sul relativo servizio in abbonamento.

Potete dunque iniziare a scaricare da questo momento Ghostwire Tokyo gratis sulle vostre console Xbox Series X|S e PC, a patto naturalmente di essere iscritti a Game Pass (lo trovate su Amazon) — o iniziare a giocarci da adesso se avevate già eseguito il pre-load.

Come già anticipato in occasione dell’annuncio ufficiale di Microsoft, l’ex esclusiva PS5 sviluppata da Tango Gameworks potrà essere giocata da adesso anche in cloud, qualora siate naturalmente iscritti al servizio Ultimate.

Ricordiamo che Ghostwire Tokyo era stato rilasciato inizialmente solo sulla console next-gen di Sony come parte di accordi antecedenti all’acquisizione del gruppo Bethesda da parte di Microsoft: si tratta di un action adventure a tema soprannaturale, uno degli ultimi progetti a cui Shinji Mikami ha dato il suo contributo prima di dare ufficialmente l’addio a Tango Gameworks.

Ghostwire Tokyo è disponibile gratis da ora su Xbox Game Pass.

Il lancio su Xbox Game Pass corrisponde anche a un nuovo aggiornamento, naturalmente disponibile anche per le versioni PS5 e PC, intitolato lo “Spider’s Thread Update” come forma di patch gratuita.

Il nuovo update introduce una modalità rogue-lite e diverse aggiunte alla campagna principale, come nuovi nemici, abilità, missioni secondarie, aree da esplorare, la photo mode e tanto altro ancora.

Si tratta dunque dell’occasione perfetta per scoprire una Tokyo soprannaturale, o magari per riscoprirla qualora abbiate già affrontato l’avventura su PS5: non sarà naturalmente necessario fare alcun acquisto aggiuntivo, ma solo assicurarvi di essere in possesso di un account iscritto a Game Pass.

Prima di lasciarvi al download, cogliamo l’occasione per ricordarvi anche di dare un’occhiata ai titoli che lasceranno il servizio tra pochissimi giorni: dopo la già annunciata rimozione di Quantum Break, che fortunatamente dovrebbe essere solo temporanea, altri 7 giochi gratis non saranno più disponibili.