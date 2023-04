Un’esclusiva Xbox è stata rimossa da Game Pass e da tutti gli store, ma tornerà presto

Sebbene all’inizio si pensasse che la rimozione avrebbe riguardato soltanto l’abbonamento Xbox Game Pass, la mattinata ha accolto molti fan con una doccia fredda inaspettata: da questo momento, Quantum Break non risulta infatti più acquistabile su alcuno store, sia su console che su PC.

L’annuncio del suo addio al servizio in abbonamento fece fin da subito molto rumore, dato che l’esclusiva sviluppata da Remedy (che trovate ancora su Amazon) è di fatto una IP di proprietà di Microsoft, ma il tutto sarebbe legato a un problema di licenze ancora da risolvere.

Nelle scorse ore infatti sia gli sviluppatori che la casa di Redmond hanno già chiarito che il titolo tornerà su Xbox Game Pass, ma prima che ciò sia possibile si è rivelato necessario rimuoverlo addirittura da tutti gli store, rendendone così impossibile l’acquisto in formato digitale.

Ci auguriamo dunque che abbiate approfittato dell’offerta che vi avevamo segnalato qualche giorno fa, quando Quantum Break è stato proposto con uno sconto molto generoso in vista della rimozione dall’abbonamento.

Quantum Break è stato rimosso non solo da Xbox Game Pass, ma da tutti i relativi store.

Possiamo infatti confermare che l’esclusiva Xbox continua ad avere una pagina ufficiale sia su Steam che sul Microsoft Store, ma il prodotto viene segnalato in entrambi i casi come non disponibile per l’acquisto.

Ciò significa naturalmente che potranno accedervi soltanto gli utenti che lo hanno effettivamente aggiunto alla propria raccolta virtuale prima della rimozione degli store: per tutti gli altri, sarà necessario attendere che Remedy e Microsoft risolvano i misteriosi problemi di licenza, probabilmente legati ai diritti di immagine per la serie TV incorporata.

Resta inoltre da capire se il titolo tornerà effettivamente disponibile anche su PC, dato che le dichiarazioni ufficiali di publisher e sviluppatori hanno menzionato sempre e solo Xbox Game Pass: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine in caso di ulteriori novità sulla vicenda.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che Quantum Break non è l’unico addio confermato ad aprile per Xbox Game Pass: tra una settimana lasceranno ufficialmente il servizio anche altri 7 giochi, tra i quali non possiamo che segnalarvi l’ottimo Life is Strange True Colors.