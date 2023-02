Xbox Game Pass, i primi giochi gratis di febbraio sono disponibili da ora

L’arrivo del nuovo mese corrisponde anche a nuovi giochi gratis disponibili su Xbox Game Pass: da questo momento è infatti possibile accedere a due nuovi omaggi per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Uno di questi sarà disponibile soltanto per gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon), dato che si tratta di un titolo aggiunto tramite il catalogo EA Play e di cui sarà disponibile la versione in Cloud.

Come già anticipato nell’ultimo annuncio arrivato da Xbox, gli utenti iscritti all’abbonamento di casa Microsoft potranno dunque iniziare a godersi da questo momento Darkest Dungeon e l’edizione in cloud di GRID Legends, senza alcun costo aggiuntivo.

Dopo aver già detto ufficialmente addio a ben 4 giochi gratis, è dunque arrivato il momento di divertirsi con le prime aggiunte del mese di febbraio, in attesa che vengano svelati ulteriori omaggi in arrivo.

Per Darkest Dungeon si tratta di un vero e proprio ritorno: il celebre ibrido tra roguelike e gioco di ruolo a turni era stato infatti rimosso dal catalogo lo scorso 15 giugno, ma a distanza di pochi mesi potrete tornare a giocarci nuovamente gratis su console, PC e in cloud.

Il simulatore di corsa GRID Legends era invece già disponibile sul catalogo di Xbox Game Pass Ultimate grazie all’integrazione di EA Play, ma da questo momento sarà possibile giocarci anche in streaming su tutti i vostri dispositivi.

I nuovi giochi gratis dell’abbonamento sono già disponibili da adesso per il download — o lo streaming — senza alcun ulteriore acquisto obbligato, ma per gli amanti dei giochi di corsa le sorprese di febbraio non sono ancora finite.

Il nuovo titolo gratuito in arrivo sarà infatti l’edizione GOTY di Hot Wheels Unleashed, inizialmente prevista per dicembre ma rinviata a sorpresa dopo l’annuncio: presto sarà dunque possibile scoprire anche l’edizione completa della premiata produzione di Milestone. Ovviamente, vi terremo prontamente aggiornati se nel frattempo dovessero arrivare ulteriori annunci dedicati.