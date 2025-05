Xbox Game Pass, confermato un nuovo gioco gratis al day-one di maggio

In attesa di scoprire quali saranno tutti i giochi gratis in arrivo a maggio 2025 su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento ci ha già anticipato quale sarà uno dei titoli in arrivo questo mese direttamente al day-one.

Come segnalato da Game Rant, nelle scorse ore è stata infatti confermata la data d'uscita ufficiale di Kulebra and the Souls of Limbo con un nuovo trailer, che annuncia anche l'imminente release al day-one su Xbox Game Pass.

La nuova avventura 2.5D sarà disponibile sul servizio in abbonamento dal 16 maggio 2025, giornata in cui sarà disponibile per l'acquisto anche su PC (via Steam) e Nintendo Switch.

Trattandosi di un gioco gratis al day-one, il titolo sarà naturalmente accessibile soltanto per gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) o PC Game Pass: i giocatori con i piani Console dovranno necessariamente attendere qualche mese prima di vederlo sul servizio.

I giocatori prenderanno il controllo di un serpente morto impegnato a esplorare il Limbo: una produzione con una veste grafica che richiama titoli come Paper Mario e con temi e colori che richiamano invece il film Coco di Pixar.

Se siete curiosi di vederlo in azione, di seguito troverete il trailer ufficiale rilasciato dal team di sviluppo:

Kulebra and the Souls of Limbo si unisce dunque agli altri titoli già confermati a maggio: ricordiamo infatti che Doom The Dark Ages si unirà il 15 maggio, mentre tra gli altri titoli già confermati troviamo To a T il 28 maggio e il ritorno di Dredge, che avverrà il 6 maggio 2025.

Il catalogo di Game Pass di questo mese sembra dunque già particolarmente promettente, anche se siamo in attesa di ulteriori annunci ufficiali: nel frattempo, vi ricordo che è già stata svelata la lista dei giochi gratis che ci lasceranno a metà maggio.