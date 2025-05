DOOM The Dark Ages è disponibile gratis su Game Pass, da ora

Da questo momento gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono iniziare a scaricare e divertirsi con uno dei giochi gratis più attesi del mese: DOOM The Dark Ages è ufficialmente disponibile per il download su console e PC.

Il nuovo capitolo dell'amatissima saga sparatutto ci porterà ancora una volta a fare strage di demoni con il Doom Slayer, in una storia ambientata prima degli eventi di Doom (2016) e di Doom Eternal, con una vera e propria guerra medievale contro l'Inferno.

Chi aveva acquistato l'edizione Premium ha potuto già iniziare a divertirsi nelle scorse ore, sempre ammesso che non abbia riscontrato problemi, grazie all'accesso anticipato offerto da questa versione: oggi 15 maggio 2025 è il day-one ufficiale e sarà disponibile non solo per l'acquisto della regolare edizione standard, ma anche e soprattutto sul servizio in abbonamento di casa Microsoft.

Nella recensione dedicata, il nostro Domenico Musicò ha premiato DOOM: The Dark Ages con 8.3/10, raccontandovi che «è un capitolo che cerca di dare una nuova rilettura alla saga, ma lo fa in modo troppo conservativo, senza riuscire a mantenere quel senso di freschezza che aveva caratterizzato la brillante direzione intrapresa da DOOM Eternal».

Trattandosi di un nuovo gioco gratuito disponibile al day-one, dovrete necessariamente essere iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) per approfittare di questa occasione sulle vostre Xbox Series X|S, o in alternativa PC Game Pass se siete interesati a giocarlo esclusivamente su computer.

L'abbonamento Ultimate vi proporrà anche la possibilità di accedere alla versione in Cloud, così da iniziare a giocarlo subito dai vostri dispositivi preferiti e senza alcuna necessità di attendere i tempi di download.

Ovviamente il mio consiglio è di dirigervi subito a scaricare questa nuova avventura: per il resto, non posso che augurarvi buon divertimento e buona carneficina con il ritorno del Doom Slayer!