Xbox Game Pass si prepara a dire addio ad alcuni titoli di rilievo nelle prime settimane di agosto, in quello che rappresenta il primo ciclo mensile di rimozioni dal catalogo.

Tre produzioni molto diverse tra loro per genere e target di pubblico lasceranno la piattaforma il 15 agosto, segnando l'inizio di una rotazione che proseguirà con ulteriori annunci nella seconda metà del mese.

La selezione include titoli che spaziano da un looter shooter futuristico alla simulazione agricola, fino a un celebrato JRPG giapponese di seguito trovate la lista completa (via Pure Xbox):

Xbox Game Pass: giochi gratis rimossi dal 15 agosto 2025

Anthem

Farming Simulator 22

Persona 3 Reload

Tra i giochi gratis in uscita spicca Persona 3 Reload, il rifacimento completo del classico Atlus che ha conquistato critica e pubblico per la sua narrativa profonda e il sistema di combattimento rinnovato, premiato anche nella nostra recensione dedicata. Il titolo sarà rimosso da tutte le piattaforme supportate dal servizio, incluse console, PC e cloud gaming.

Al suo fianco figura Farming Simulator 22, l'ultima iterazione della popolare serie di simulazione agricola che ha saputo costruire una solida base di appassionati nel corso degli anni.

La situazione si presenta più complessa per Anthem, il controverso looter shooter di BioWare che verrà completamente rimosso dalle piattaforme digitali.

A differenza degli altri titoli in uscita, Anthem non beneficerà delle tradizionali promozioni di fine servizio, poiché Electronic Arts ha confermato la chiusura definitiva dei server per l'inizio del 2026, oltre a rimuovere il titolo dalla vendita.

Microsoft mantiene la sua politica consolidata di offrire riduzioni di prezzo sui titoli in uscita dal catalogo: gli abbonati potranno acquistare Persona 3 Reload e Farming Simulator 22 con sconti minimi del 20%, percentuali che potrebbero aumentare durante le promozioni Xbox previste nelle prossime settimane. Questa strategia permette agli utenti di continuare a giocare ai titoli preferiti senza perdere i progressi di gioco.

La rotazione del catalogo Xbox Game Pass (che trovate su Amazon) segue un ritmo prestabilito che prevede due ondate di comunicazioni mensili. Dopo il 15 agosto, Microsoft annuncerà il secondo e ultimo gruppo di giochi in uscita prima della fine del mese, completando così il ciclo di agosto.

Questo approccio dilazionato consente agli abbonati di pianificare meglio le proprie sessioni di gioco e decidere quali titoli completare prima della scadenza.

Le novità in arrivo includono già alcune conferme interessanti come Hellblade 2 Enhanced e Gears of War: Reloaded, ma l'azienda di Redmond dovrebbe svelare ulteriori aggiunte al catalogo nei primi giorni della prossima settimana: ovviamente, vi riporteremo tutti i dettagli sulle nostre pagine non appena arriverà il comunicatoufficiale.