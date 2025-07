Lo skateboard torna ufficialmente a scatenarsi su console e PC con Tony Hawk's Pro Skater 3+4: il nuovo remake di Activision è disponibile ufficialmente da oggi, anche gratis per chi è iscritto a PC Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate.

Come per tutte le altre principali produzioni di Xbox Game Studios, anche il ritorno di Pro Skater 3 e 4 è stato reso disponibile come nuovo gioco in omaggio fin dal day-one, imponendosi di diritto come uno dei giochi in omaggio più interessanti di tutto il mese di luglio.

Negli scorsi giorni alcuni giocatori avevano già avuto la possibilità di provare le spericolate acrobazie con lo skateboard grazie all'edizione Digital Deluxe, che insieme all'accesso anticipato di 72 ore include anche il Doom Slayer come personaggio aggiuntivo esclusivo.

Oggi 11 luglio 2025 assistiamo invece al lancio ufficiale vero e proprio di questo capitolo, giocabile anche senza costi aggiuntivi per chi possiede il servizio in abbonamento (che trovate su Amazon) e che si è rivelato un remake decisamente soddisfacente, a giudicare dalla media di 83/100 su Metacritic, almeno nel momento in cui scrivo questo articolo.

Con questa nuova edizione potrete divertirvi sia con i park più amati del terzo e del quarto capitolo di Pro Skater oppure scoprire le nuove aggiunte, il tutto ricreato in 4K e con un gamelpay ancora più spettacolare e ricco di trick da portare a termine.

Un appuntamento dunque imperdibile per chi è cresciuto con questi grandi classici, o per chi semplicemente ha apprezzato il precedente remake di Vicarious Visions e ha voglia di tornare sullo skateboard.

Il download è già disponibile da adesso sia sulle console Xbox che su PC: se siete iscritti a Game Pass Ultimate potrete approfittare anche della versione in Cloud e iniziare a giocare senza attendere i tempi di download.

Colgo l'occasione per ricordarvi di dare un'occhiata ai giochi che usciranno presto dal catalogo: 6 titoli verranno rimossi tra pochi giorni.