Xbox Game Pass, Halo 3 ODST e Destiny2: Shadowkeep in arrivo questo mese

Se siete abbonati a Xbox Game Pass sarete felici di sapere che presto la vostra libreria di giochi si aggiornerà con ulteriori prodotti, sia su Xbox One che su PC: l’annuncio arriva ovviamente da Microsoft, che ha svelato le nuove aggiunte alla line-up del suo servizio a sottoscrizione. Novità di questo mese è l’introduzione del servizio cloud, con il quale potrete giocare ai titoli anche su smartphone equipaggiati con il sistema operativo Android grazie all’apposita applicazione su Google Play.

I giochi in arrivo sono i seguenti:

Company Of Heroes 2 – PC – 17 settembre

– PC – 17 settembre Destiny 2 Shadowkeep – Xbox One/Android – 22 settembre

– Xbox One/Android – 22 settembre Halo 3: ODST – PC/Android – 22 settembre

– PC/Android – 22 settembre Night in the Woods – PC/Xbox One/Android – 24 settembre

– PC/Xbox One/Android – 24 settembre Warhammer: Vermintide 2 – Xbox One/Android – 24 settembre

Vi ricordiamo che Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che vi consente, pagando una quota fissa, di accedere a una libreria di videogiochi on demand su Xbox One, PC e smartphone Android. I giochi includono anche tutte le uscite first party firmate da Microsoft fin dal day-one, come Halo Infinite e, poche settimane fa, Microsoft Flight Simulator.

Durante le prime due settimane di questo mese sono stati aggiunti al catalogo anche altri prodotti interessanti come Resident Evil 7 e Tell Me Why.