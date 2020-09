Xbox Game Pass, arrivano anche l’eccellente Crusader Kings III e Resident Evil 7!

Se siete abbonati a Xbox Game Pass sarete felici di sapere che già da oggi la vostra libreria di giochi è pronta ad aggiornarsi con ulteriori aggiunte, sia su Xbox One che su PC: l’annuncio arriva ovviamente da Microsoft, che ha svelato le nuove aggiunte alla line-up del suo servizio a sottoscrizione.

I giochi in arrivo sono i seguenti:

Crusader Kings III – PC – Da oggi

– PC – Da oggi The Jackbox Party Pack 4 – Console – 3 settembre

– Console – 3 settembre Resident Evil 7 – PC e console – 3 settembre

– PC e console – 3 settembre Tell Me Why: Capitolo 2 – PC e console – 3 settembre

– PC e console – 3 settembre Touhou Luna Nights – PC e console – 3 settembre

– PC e console – 3 settembre World War Z – PC – 3 settembre

– PC – 3 settembre Star Renegades – PC – 8 settembre

– PC – 8 settembre Disgaea 4 Complete + – PC – 10 settembre

– PC – 10 settembre Hotshot Racing – Console – 10 settembre

– Console – 10 settembre Tell Me Why: Capitolo 3 – PC e console – 10 settembre

– PC e console – 10 settembre Destiny 2: Shadowkeep e Forsaken – Console – presto

I giochi Xbox Game Pass di settembre 2020

A uscire dalla libreria di giochi nei prossimi giorni saranno invece:

NBA 2K20 – Console – dal 1 settembre

Red Dead Redemption 2 – Console – dal 7 settembre

Gonner: Blueberru Edition – PC e console – dal 15 settembre

Jump Force – Console – dal 15 settembre

Vi ricordiamo che Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che vi consente, pagando una quota fissa, di accedere a una libreria di videogiochi on demand su Xbox One o su PC.

I giochi includono anche tutte le uscite first party firmate da Microsoft fin dal day-one, come Halo Infinite e, poche settimane fa, Microsoft Flight Simulator. Tra queste, rientrano anche i due capitoli finali di Tell Me Why, titolo di cui vi abbiamo già proposto la nostra recensione completa.