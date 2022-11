Xbox Game Pass ha già vinto i The Game Awards, più o meno

Manca poco ai The Game Awards, il festival dei videogiochi che premierà i migliori titoli dell’anno tra cui anche quelli presenti all’interno di Xbox Game Pass.

L’abbonamento di Microsoft, a cui vi potete abbonare tramite Amazon, è un grande alleato dei videogiocatori che vogliono godere di tantissimi titoli.

Tra cui quelli che fanno parte delle nomination dei The Game Awards, che sono contese tra i titoli di Xbox Game Pass e blockbuster come God of War Ragnarok.

Mentre Elden Ring si prepara al grande evento raggiungendo nuovi record, in attesa della kermesse di Geoff Keighley.

Il catalogo di Xbox Game Pass si è fatto sempre più ampio nel corso degli anni, e tutto questo fa sì che il servizio in abbonamento abbia molti giochi nominati ai The Game Awards.

Quanti? Davvero non pochi, tra titoli presenti su console e PC. Una lista che Microsoft ha fatto e condiviso su Twitter.

look at them all, we're so proud! pic.twitter.com/RU0MbldC1w — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 23, 2022

Come potete vedere dall’infografica qui sopra, in totale i videogiochi presenti su Xbox Game Pass hanno collezionato 27 nomination ai The Game Awards.

A farla da padrone è A Plague Tale: Requiem, con 5 nomination collezionate. Da non sottovalutare anche progetti meno altisonanti, ma non per questo meno validi anzi, come Immortality che si porta a casa 3 nomination.

E mentre Starfield è tra i giochi più attesi del 2023, l’italiano Vampire Survivors è tra i possibili migliori giochi indipendenti.

In attesa della grande serata, potete comunque giocare dei titoli grandiosi all’interno dell’abbonamento. Di recente, infatti, sono arrivati anche prodotti come Battlefield 2042.

Avere tutto questo grande catalogo non è semplice per Microsoft, perché di recente è stato spiegato che portare un gioco all’interno di Xbox Game Pass è molto costoso.

Per quanto riguarda i The Game Awards, ecco tutte le nomination per ogni categoria dove non è solo Xbox ad essere protagonista, anzi.