Elden Ring si prepara ai The Game Awards 2022 con un nuovo record

Elden Ring è stato tra i titoli d’esordio, per così dire, del 2022 videoludico ed è tempo di tirare le somme.

L’opera di From Software che è stata tra gli ultimi titoli next-gen dell’anno (lo trovate per PlayStation 4 su Amazon) ha segnato un momento importantissimo per la vita dell’azienda nipponica.

Un successo così imponente, quello di Elden Ring, che ha portato la software house a prendere la scelta notevole di trasformarsi in publisher autonomo.

E mentre i fan dell’ultimo soulslike di From Software non riescono proprio a staccarsi dall’Interregno, e trovano segreti dopo 730 ore di gioco, il titolo ottiene un nuovo record.

Che Elden Ring è un successo l’abbiamo detto un sacco di volte, l’ha detto From Software e, insomma, ce ne siamo resi conto un po’ tutti.

Ma è difficile realizzare quanto stia ancora vendendo, e che numeri abbia raggiunto in questo 2022.

Come riporta Bandai Namco nel suo ultimo report finanziario (tramite RealmiCentral), Elden Ring ha raggiunto un nuovo picco di vendite.

Nella rituale sessione di domande e risposte con gli investitori, Bandai Namco ha rivelato che il soulslike è riuscito a totalizzare 17.5 milioni di copie vendute.

A giugno di quest’anno Elden Ring si era “fermato” (per modo di dire) a 16.6 milioni. Dopo alcuni mesi c’è stato un altro milione di copie che, considerati i mesi che ci separano dall’uscita originaria, è un risultato comunque importantissimo.

Elden Ring arriva quindi in prossimità dei The Game Awards 2022 con un altro bel risultato, anche se è stato battuto da God of War Ragnarok almeno per quanto riguarda le nomination.

Nomination che ci preparano alla serata dell’8 dicembre, mentre Geoff Keighley ci ha svelato di recente quali giochi si contenderanno ogni premio: ecco le nomination.