Xbox Game Pass dirà addio a 8 giochi gratis a fine novembre

Con l’inizio della seconda metà del mese, Microsoft ha comunicato ufficialmente tutti gli ultimi aggiornamenti in arrivo per il catalogo Xbox Game Pass: ciò significa che adesso sappiamo non solo quali giochi gratis si uniranno al servizio, ma anche i titoli che sono pronti a lasciarci.

L’abbonamento di Xbox (lo trovate in sconto su Amazon) si ritrova infatti costretto a rimuovere diversi titoli almeno due volte al mese, dando così due settimane di tempo agli utenti di recuperare tutti i titoli più interessanti.

Dopo aver dunque già salutato ben 5 giochi gratis proprio poche ore fa, la casa di Redmond ha comunicato che il 30 novembre ci lasceranno ufficialmente ben 8 giochi gratis, tra i quali ci sono anche titoli decisamente intriganti.

L’annuncio è arrivato come di consueto in un post sul blog ufficiale Xbox Wire, nel quale sono stati ufficializzati anche i giochi gratis in arrivo per la seconda metà di novembre.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa con tutti gli 8 giochi gratis che lasceranno ufficialmente Xbox Game Pass a partire dal 30 novembre: il nostro consiglio è quello di controllare accuratamente i titoli e portarli a termine prima che sia troppo tardi.

Xbox Game Pass: giochi gratis non disponibili dal 30 novembre 2022

Archvale (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Deeeer Simulator (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Final Fantasy XIII-2 (Console e PC)

(Console e PC) Mind Scanners (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Mortal Shell (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Undungeon (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Warhammer 40,000 Battlesector (Cloud, Console e PC)

I titoli più interessanti che stanno per dire addio al servizio in abbonamento sono, con molta probabilità, Final Fantasy XIII-2 e il soulslike Mortal Shell, ma la lista include numerose perle che varrà la pena provare prima che sia troppo tardi.

Ricordiamo che il servizio in abbonamento vi offrirà la possibilità di acquistare tutti i titoli in catalogo con un 20% di sconto, prima della loro effettiva rimozione: se voleste fare vostro uno di questi giochi gratis per sempre, non possiamo che consigliarvi di approfittare di questa occasione il prima possibile.

Inoltre, nel caso vi fossero sfuggiti, vi ricordiamo che proprio ieri sono stati ufficialmente aggiunti due nuovi giochi gratis al catalogo: si tratta di due piccole perle disponibili in esclusiva console su Xbox, una delle quali è un’attesa produzione di Obsidian.