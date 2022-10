Xbox Game Pass, disponibili da oggi 4 nuovi giochi gratis (e c’è tanto horror)

Da oggi tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno scaricare ben 4 nuovi giochi gratis, con un’elevata dose di horror per prepararsi all’imminente festa di Halloween.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (che trovate in sconto su Amazon) ha infatti preparato diversi apprezzati e terrificanti titoli per i suoi utenti, proponendo in aggiunta una novità inedita e differente in anteprima, proposta in versione Game Preview.

In attesa che arrivi il JRPG più atteso, che sarà disponibile soltanto da domani, i fan potranno prepararsi a scaricare 4 nuovi omaggi molto interessanti, tre dei quali sono già disponibili da ora.

Curiosamente, tra i nuovi giochi gratuiti di Xbox Game Pass c’è anche un amato horror sci-fi che ha lasciato proprio pochi giorni fa il catalogo di PlayStation Plus: si tratta dunque di una grande occasione per tutti gli utenti che non hanno ancora avuto l’occasione di provarlo.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa di giochi gratis che potete scaricare su Xbox Game Pass a partire da oggi, insieme alle piattaforme disponibili:

Amnesia: Collection (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Amnesia: Rebirth (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Phantom Abyss — Game Preview (Cloud, PC e Xbox Series X|S)

— Game Preview (Cloud, PC e Xbox Series X|S) Soma (Cloud, Console e PC)

Ad eccezione del solo Phantom Abyss, tutti i giochi sono dunque disponibili anche per chi possiede Xbox One ed è iscritto al servizio: si tratta di un intrigante e divertente multiplayer asincrono pubblicato da Devolver Digital.

Da adesso potete già iniziare a scaricare sui vostri dispositivi il già citato Phantom Abyss, Amnesia: Collection e Soma senza alcun costo aggiuntivo. Nel momento in cui scriviamo queto articolo, Amnesia Rebirth è l’unico titolo a non essere ancora stato reso disponibile, ma dovrebbe essere possibile scaricarlo nelle prossime ore: vi invitiamo a tenere d’occhio il catalogo per essere pronti a giocarci il prima possibile.

Ricordiamo inoltre che pochi giorni fa è già stato reso disponibile, in occasione del day one, uno dei titoli più attesi sul servizio in abbonamento: potete già scaricare gratis A Plague Tale Requiem, da adesso.