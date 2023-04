Xbox Game Pass, disponibile da ora una nuova esclusiva gratis

Da questo momento è ufficialmente disponibile per il download gratuito un nuovo gioco gratis su Xbox Game Pass: si tratta del secondo omaggio offerto ad aprile, esclusivamente per gli utenti su console e in cloud.

Si tratta di un grande classico uscito originariamente in esclusiva su Xbox 360: stiamo parlando di Iron Brigade, titolo realizzato da Double Fine Productions e che venne pubblicato proprio da Microsoft Studios, oggi giocabile gratis grazie al servizio in abbonamento (che trovate su Amazon).

Dato che lo studio di sviluppo è ormai entrato a far parte degli Xbox Game Studios, la casa di Redmond deve aver pensato che questo fosse il momento giusto per riproporre ai suoi utenti questo intricato tower defense, giocabile naturalmente in retrocompatibilità anche sulle console di ultima generazione.

Dopo il popolare Loop Hero, aggiunto a sorpresa sul catalogo solo due giorni fa, da adesso è dunque possibile divertirsi con un nuovo gioco gratis senza costi aggiuntivi, disponibile però soltanto in edizione console.

Sembra infatti che attualmente non sia stata prevista l’inclusione della versione PC sul servizio in abbonamento: sebbene sia tecnicamente acquistabile su Steam, non ne è stata fatta menzione nell’annuncio ufficiale di Xbox Game Pass né esiste sulla app ufficiale di Microsoft Store su PC.

In Iron Brigade dovrete proteggere l’umanità dalle Monovisioni, combinando al meglio la potenza di fuoco mobile e le vostre difese per poter capovolgere in brevi istanti l’esito della guerra.

Per questa esclusiva console si tratta di un vero e proprio ritorno sul servizio in abbonamento: già nel 2019 era stato infatti costretto a dire addio, ma in seguito all’acquisizione di Double Fine Productions l’inclusione dovrebbe essere diventata permanente.

Ricordiamo che questa piccola perla di Xbox Game Studios è stata recentemente rimossa dal marketplace di Xbox 360 insieme ad altri 45 giochi: significa che non è più possibile acquistarlo sulle console originarie, ma potrete continuare a giocarci senza problemi su Xbox One e Series X|S grazie alla retrocompatibilità.

Prima di lasciarvi al download del vostro nuovo omaggio, cogliamo l’occasione per segnalarvi che tra poco più di una settimana lasceranno il catalogo addirittura 8 giochi gratis: tra questi c’è anche Quantum Break, ma Microsoft e Remedy hanno già chiarito che si tratta solo di una situazione temporanea e che l’esclusiva tornerà giocabile gratuitamente.