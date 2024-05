Fallout 5 non esce? C'è un gioco che vi farà ingannare l'attesa

Che Fallout sia rinato grazie alla serie TV è un dato di fatto, sebbene il lancio di Fallout 5 è ancora molto lontano.

Il franchise (che trovate su Amazon) è infatti tornato in auge proprio grazie al successo della serie Prime Video.

Advertisement

Certo, l'aggiornamento new-gen di Fallout 4 ci sta tenendo occupati in qualche modo, anche se la voglia di qualcosa di nuovo inizia a farsi sentire.

Visto che è improbabile che Fallout 5 arrivi durante questa generazione di console, è in uscita un gioco che - seppur più piccolo del big Bethesda - aiuterà a farci ingannare l'attesa: stiamo parlando di Serum (via GamingBible).

Questo nuovo RPG in Unreal Engine 5 potrebbe soddisfare infatti cerca un po' di azione post-apocalittica.

Sviluppato da Game Island e pubblicato da Toplitz Productions, Serum vede i giocatori entrare in un mondo in cui un liquido sconosciuto ha preso il controllo della loro vita.

In sostanza, il "siero" del titolo scorre nelle vostre vene, è la vostra forza vitale, ma può anche potenziarvi per affrontare una serie di nemici pericolosi.

«Svela il mistero del Siero e sopravvivi alla lotta contro il tempo in un mondo distrutto e pieno di creature mutate», recita la sinossi.

«La tua vita è in gioco! La nebbia tossica oscura i pericoli in un mondo apocalittico dove ogni secondo conta. Un timer implacabile sul tuo braccio decide tra la vita e la morte. Dimostra il tuo coraggio, esplora l'ambiente misterioso alla ricerca di risorse e prepara i sieri per ottenere abilità uniche.»

E ancora: «Ogni dose di siero può fare la differenza nella lotta per la sopravvivenza contro i nemici mutati. Trova un riparo nel caos, cerca la tecnologia e modifica le armi per una maggiore efficacia. La corsa contro il tempo inizia ora».

In Serum potrete creare strumenti, trappole e armi, raccogliendo risorse dal mondo circostante, compresi gli ingredienti necessari per creare altro siero.

Il gioco entrerà in Accesso Anticipato il 23 maggio prossimo, quindi non dovrete aspettare molto prima di poterlo provare con mano.

Restando in tema, c'è un gioco che è un mix tra Resident Evil e Fallout e potete provarlo gratis.