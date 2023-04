Xbox Game Pass, gioco gratis rimosso per problemi di licenza (ma tornerà)

Xbox Game Pass si è già aggiornato nelle scorse ore con l’elenco completo di tutti i titoli che abbandoneranno il catalogo in questi giorni.

La lista si è dunque allungata a ben 8 giochi gratuiti pronti a dirci addio, divisi tra console Xbox e PC, che presto non saranno più giocabili senza costi aggiuntivi dagli utenti iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon).

Tra questi spicca l’addio di Quantum Break, con la casa di Redmond pronta a rimuovere l’esclusiva sviluppata da Remedy dalla lista di giochi in uscita.

Ora, come riportato anche da Gaming Bolt, è emerso che l’addio del titolo in questione sarebbe dovuto a problemi di licenza, ma non è da escludere che il gioco possa tornare prima o poi sul catalogo Game Pass.

Quantum Break lascerà la libreria di Xbox Game Pass entro il 15 aprile, il che ha colto di sorpresa non pochi giocatori. In una dichiarazione rilasciata a Xbox Dynasty, Microsoft ha confermato che lo sparatutto sci-fi di Remedy Entertainment lascerà il servizio a causa di problemi di licenza.

L’editore non ha chiarito quali siano esattamente questi problemi nello specifico, ma vale la pena notare che non è esattamente la prima volta che un titolo first party è costretto a uscire dal catalogo di Game Pass per lo stesso motivo (anche i Forza sono stati rimossi dal catalogo del servizio per problemi di licenza).

Detto questo, Microsoft ha confermato che sta lavorando dietro le quinte per risolvere questi grattacapi e che, grazie alle trattative in corso, Quantum Break tornerà prossimamente su Xbox Game Pass. Resta da vedere quanto tempo ci vorrà, ma gli abbonati possono almeno essere certi che lo sparatutto di Remedy non dirà addio al servizio in modo definitivo.

Restando in tema, Xbox Store ha rinnovato puntualmente come ogni martedì l’appuntamento con i nuovi sconti settimanali per gli utenti delle console di casa Microsoft.

Infine, incredibile ma vero, Microsoft sembra stia già attivamente lavorando alla prossima generazione di console.